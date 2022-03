Kiel

Noch nie, sagt Jörg Teupen, hätten sich Medien oder Politik für die beiden Kieler Gaskavernen interessiert: „Was hier passiert, galt als eher langweilig“. Das ist nun anders. Geduldig beantwortet der Technikvorstand der Stadtwerke Kiel die vielen Fragen, die Medienvertreter, aber auch Schleswig-Holsteins Energiestaatssekretär Tobias Goldschmidt (Grüne) mitgebracht haben.

Goldschmidt ist an diesem Dienstag in den Stadtteil Rönne gekommen, um sich darüber zu informieren, wie die Kieler Gasspeicher funktionieren, wie gut sie gefüllt sind – und natürlich auch, welchen Beitrag die beiden Kavernen – gewaltige Gesteins-Hohlräume in mehr als 1000 Metern Tiefe – zur Sicherheit der Energieversorgung leisten können. „Putins Angriffskrieg auf die Ukraine hat viele Gewissheiten zerstört“, sagt Goldschmidt. Eine davon: dass man sich um die Sicherheit der Gasversorgung keine großen Gedanken machen muss.

Die beiden Kieler Kavernen sind groß – einerseits. So groß, dass der Kieler Rathausturm darin Platz fände. Der jüngere der beiden Speicher ist ein Hohlraum von 75 Metern Breite und 240 Metern Höhe. Bis zu 56 Millionen Kubikmeter komprimiertes Erdgas können hier und im älteren Speicher nebenan gelagert werden.

Kieler Kavernen: Kleinster Gasspeicher Deutschlands

Andererseits sind die Kieler Gasspeicher – die einzigen, die es in Schleswig-Holstein gibt – eher klein. Und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Zum einen sind alle anderen 30 Gasspeicher in Deutschland größer, und das meist deutlich. Zum anderen würden die Kieler Reserven im Notfall auch nicht lange reichen. Zehn, maximal 14 Tage, so schätzt Teupen, würde der aktuelle Füllstand von 37 Prozent rein rechnerisch genügen, um den kompletten Kieler Gasverbrauch einschließlich Fernwärmeproduktion im Küstenkraftwerk zu decken.

Eine alarmierend kurze Zeit? Das könnte man denken, doch Teupen hat zu diesem Zeitraum noch wichtige Ergänzungen. Erstens: „Wenn es zu einer echten Mangelsituation kommt, dann ist die Sicherung der Gasversorgung eine nationale, eher noch eine europäische Aufgabe.“ Das heißt: Brüssel und Berlin müssten das Angebots- und Reservemanagement aller Akteure so koordinieren, dass auch bei einem Ausfall russischer Lieferungen die Versorgung stets gewährleistet ist.

Gasspeicher Rönne: Für den Notfall nicht gedacht

Zweitens: Die Kieler Kavernen sind ursprünglich überhaupt nicht als Reserven für Notzeiten gedacht. Ihr Zweck ist es vielmehr, durch geschicktes Sondieren der Marktlage Preisschwankungen als Einnahmequelle zu nutzen – und so auch einen Beitrag zu stabilen Gastarifen zu leisten. Die Bewirtschaftung der Gaskavernen ist im Prinzip recht simpel und funktioniert am besten, wenn die Großhandelspreise stark schwanken: Bei Ausschlägen nach unten wird Gas aus dem Netz in die Kavernen gedrückt. Schnellen die Notierungen hingegen nach oben, geben die Stadtwerke Gas an den Markt ab: „Das ist fast wie Aktienhandel“, sagt der Technikchef. Nur, dass die Kavernenbewirtschaftung mit Zockerei nichts zu tun hat: Die Geschäfte werden so abgesichert, dass dadurch kein Risiko entsteht.

Rund die Hälfte des in Deutschland verbrauchten Gases kommt bislang aus Russland. „Und diese Quote gilt aktuell auch für das Kieler Gas“, sagt Teupen. Weitere wichtige Lieferländer sind Norwegen, Dänemark und die Niederlande. Auch verflüssigtes Erdgas (LNG) aus anderen Regionen der Welt sorgt inzwischen für Wärme in Kiel. 

Bislang sind die Stadtwerke nicht gesetzlich verpflichtet, Gasvorräte anzulegen. Doch das könnte sich ändern. Diskutiert wird eine gesetzliche Regelung, die den Betreibern von Speichern einen Füllstand von 80 oder sogar 90 Prozent vorschreibt. Auch Goldschmidt spricht sich dafür aus, angesichts der Krise eine nationale Gasreserve anzulegen. Die dadurch entstehenden Mehrkosten dürften aber nicht auf die Verbraucherinnen und Verbraucher umgelegt werden, sondern müssten vom Bund getragen werden.

Gedankenspiele, in der jetzigen Krise Kohle- oder Atomkraftwerke zu reaktivieren, bezeichnet Goldschmidt als „Nebelkerzen“. Während die Betreiber der Atommeiler ein Wiederanfahren der Reaktoren bereits kategorisch ausschlossen, prüft Vattenfall derzeit, den Rückbau des umstrittenen Kohlekraftwerks Hamburg-Moorburg auf Eis zu legen. Könnte es auch für Kiel eine Rückkehr der Kohle geben? „Nein“, sagt Teupen, „der Zug ist abgefahren.“ Zum einen sei der Rückbau des alten Gemeinschaftskraftwerkes bereits zu weit vorangeschritten. Zum anderen hätten die Stadtwerke auch gar nicht das nötige Personal.