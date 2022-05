Quickborn

Das Energieunternehmen Hansewerk bereitet sich mit einem finanziellen Kraftakt auf einen neuen Schub bei den erneuerbaren Energien vor. In den kommenden drei Jahren investiert die Gruppe landesweit rund 1,2 Milliarden Euro in den Netzausbau, Digitalisierung, in Bau und Erweiterung von Umspannwerken sowie zahlreiche Wasserstoffprojekte: „Dies ist das größte Investitionspaket unserer Firmengeschichte“, verkündete Unternehmenschef Matthias Boxberger am Dienstag per Video-Pressekonferenz.

Für die künftige Landesregierung hatte der Energiemanager aber auch eine alarmierende Botschaft parat: Sollte der Boom der Photovoltaik in Schleswig-Holstein weiter so unkoordiniert laufen wie bislang, dann droht ein ähnliches Geisterstrom-Desaster wie bei der Windkraft – mit zahllosen Zwangsabschaltungen und jährlichen Entschädigungszahlungen an die Windmüller in dreistelliger Millionenhöhe.

Solarboom in SH: „Land muss Zubau ordnen“

Weil der Netzausbau inzwischen an Fahrt gewonnen hat, aber auch weil Wind und Sonne 2021 etwas zurückhaltender waren, ist das Ausmaß der Zwangsabschaltungen im vergangenen Jahr fast um die Hälfte gesunken – doch mit 147 Millionen Euro an Entschädigungen waren die Kosten noch immer enorm. Während das Land den Zubau von Windkraftanlagen mit einer mühsam errungenen Flächenplanung in geordnete Bahnen gelenkt hat, herrscht beim Bau von Freiflächen-Solarparks mit teilweise über 100 Megawatt Leistung weitgehend Wildwuchs. Eine dringende Aufgabe der neuen Landesregierung sei es deshalb, so Boxberger, den Solarboom wirksam zu ordnen: „Die Politik muss ab sofort den Ausbau der erneuerbaren Energien immer zusammen mit dem Netzausbau planen und verzahnt genehmigen.“ Schleswig-Holstein sei ein „grünes Kraftwerk, aber wir sollten auch aus den Erfahrungen der vergangenen zehn bis 15 Jahre gelernt haben“. Der Hansewerk-Chef räumt ein, dass die Festlegung von „Vorzugsflächen“ für den Bau von Solarparks eine schwierige Aufgabe sei. Doch Boxberger mahnt auch: „Eine schwierige Aufgabe wird nicht leichter, wenn man sie nicht anpackt.“

Photovoltaik: 4250 Projekte in der Pipeline

Die Zahl der Anträge auf Einspeisung mit Photovoltaik-Anlagen (PV) hat sich nach Angaben der Hansewerk AG in den ersten vier Monaten dieses Jahres – verglichen mit dem Vorjahr – mehr als verdoppelt. Bei der Tochter SH Netz laufen aktive Planungen für 4250 Projekte mit fast 10.000 Megawatt (MW) Leistung, von denen fast 98 Prozent Freiflächenanlage sind. Deren Größe, so Boxberger, liegt zwischen 20 und 100 MW – in Teilen sogar darüber. Zum Vergleich: Im Bereich Wind bearbeitet SH Netz derzeit lediglich rund 1.000 Projekte mit knapp 4.900 MW Leistung. Damit zeichnet sich immer deutlicher ab: Bis 2035 wird sich die Leistung von Grünstrom-Anlagen im Land auf über 19.000 MW mehr als verdoppeln.

Grünes Kraftwerk Schleswig-Holstein Im Netz der Hansewerk-Tochter SH Netz sind 2021 rund 15,1 Millionen Megawattstunden (MWh) grüne Energie produziert worden. Davon konnten acht Millionen Megawattstunden im Land selbst verwertet werden, rund sieben Millionen wurden Richtung Süden exportiert – das entspricht dem Strombedarf von mehr als 1,9 Millionen Durchschnittshaushalten. Insgesamt haben die Erneuerbaren im Netzgebiet von SH Netz etwa anderthalb mal so viel Grünstrom eingespeist, wie zur rechnerischen Vollversorgung nötig gewesen wäre. Windkraft ist mit einem Anteil von vier Fünfteln am regenerativ erzeugten Strom weiter wichtigster erneuerbarer Energieträger. Photovoltaik hatte Ende 2020 einen Anteil von gut 14 Prozent, holt aber rasant auf.

Den indirekten Vorwurf Boxbergers, die Landesregierung schaue den Solarparks einfach nur beim Wildwuchs zu, will Tobias Goldschmidt natürlich nicht auf sich sitzen lassen: „Selbstverständlich“ müsse der Ausbau des Photovoltaik und der Stromnetze in Schleswig-Holstein „weiterhin Hand in Hand gehen“, so der Energiestaatssekretär: „Bislang laufen die Produktion und der Abtransport von Solar-Strom weitgehend synchron.“ Für die Zukunft aber werde es insbesondere an PV-Hotspots „eine noch leistungsfähigere Netzinfrastruktur brauchen, die rechtzeitig gemeinsam mit den Netzbetreibern abgestimmt werden sollte.“

Boxberger: „Netzentgelte im Norden müssen runter“

Neben dem Appell für einen geordneten Solar-Ausbau richtete Boxberger eine weitere Forderung an die Politik – eine, der die besonders im Norden gebeutelten Stromverbraucher nur zustimmen können: „Es kann nicht sein, dass das Vorreiterland der Energiewende trotz aller Effizienz der hiesigen Netzbetreiber weiter die höchsten Netzentgelte und damit die höchsten Strompreise in Deutschland bezahlt.“ Damit sende die Politik völlig falsche Signale: „Wer die Energiewende fördern und die Abhängigkeit von russischer Energie senken will, muss die Vorreiterregionen bei der Erzeugung grüner Energie belohnen und darf sie nicht bestrafen.“

Lesen Sie auch Solarparks in SH: Jäger kritisieren biologische Verkümmerung

Massiv behindert sieht sich das Unternehmen auch durch Brüssel – und zwar beim Zukunftsthema Wasserstoff: „Obwohl wir im Norden beste Voraussetzungen haben, werden wir hier bereits seit Längerem ausgebremst“, beklagt Jan Gratenau, Bereichsleiter Wasserstoff und Erneuerbare Energien bei Hansewerk: „Die EU stellt sehr hohe Anforderungen an Herkunft und Profil des grünen Stroms, aus dem grüner Wasserstoff hergestellt werden soll.“ Das verteuere alle Projekte, schaffe unkalkulierbare Risiken für die Akteure und verzögere den Markthochlauf einer nachhaltigen, heimischen Wasserstoff-Wirtschaft. Boxberger wirft der EU sogar „bürokratischen Autismus“ vor: „Hier muss die Politik handeln, um die jetzt entstehende Wasserstoff-Industrie nicht abzuwürgen.“

Hansewerk gründet derzeit zusammen mit der Avacon AG im Bereich Wasserstoff ein Gemeinschaftsunternehmen, dessen Ziel es ist, bis 2030 mehrere hundert Megawatt Elektrolyseurkapazität und die dafür nötigen Erneuerbaren-Kapazitäten zu entwickeln. Einen riesigen Bedarf an erneuerbaren Energien und Wasserstoff sieht das Unternehmen vor allem in der Industrie und im Schwerlastverkehr. Gemeinsam mit dem Wasserstoff-Spezialisten Hypion hat Hansewerk den Aufbau von fünf Mobilitätszentren mit Wasserstofftankstellen für den Schwerlastverkehr gestartet. Als Standorte stehen bislang Itzehoe, Neumünster und Lübeck fest.