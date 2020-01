Kredite für Hauskauf werden immer höher

Kiel

In Zeiten niedriger Zinsen sind Immobilien als Anlage stark gefragt. Und so finanzieren sich fast 20 Prozent der Menschen den Traum von Haus oder Wohnung, auch mit keinem oder wenig Eigenkapital. Mit den steigenden Preisen für Immobilien werden zugleich die Kredite, die Schleswig-Holsteiner für den Erwerb von Immobilien aufnehmen, immer höher.

Im vergangenen Jahr lagen die Darlehenshöhen im Land laut Finanzdienstleister Dr. Klein im Durchschnitt bei 267.099 Euro und damit fast fünf Prozent über dem Bundesschnitt. Der Wert erhöhte sich in Schleswig-Holstein innerhalb von fünf Jahren um 54 Prozent. Allein zwischen 2018 und 2019 stieg die durchschnittliche Kreditaufnahme um rund 36.600 Euro.

In der Praxis beobachten die Experten von Dr. Klein zwei Extreme: Auf der einen Seite gebe es Käufer mit sehr viel Eigenkapital, auf der anderen Seite schließe jeder Fünfte Vollfinanzierungen ab. Nicht nur, weil die Immobilienpreise steigen, wird es gerade für jüngere Menschen ohne viel Erspartes schwieriger, einen Teil durch Eigenkapital zu decken. „Die Nebenkosten fressen immer mehr Eigenkapital“, sagt Holger Paasch von Dr. Klein in Kiel.

Hauskauf : Finanzierung wird immer risikoreicher

Parallel zur Kreditsumme ist auch der sogenannte Beleihungsauslauf in Schleswig-Holstein seit 2015 von 78,53 auf 84,32 Prozent gestiegen. Er gilt als Risikomaß für die Finanzierung und setzt sich aus dem Quotienten zwischen Darlehenssumme, Vorlasten und dem Beleihungswert zusammen. Fällt er hoch aus, ist das Finanzierungsrisiko für die Bank hoch und die Konditionen werden schlechter.

„Je mehr Eigenkapital eingesetzt wird, desto günstiger wird die Finanzierung“, sagt André Santen von der Förde Sparkasse. „Der Zinssatz und die Zinskosten aufgrund der längeren Laufzeit der Finanzierung sind geringer, je höher der Eigenkapital-Anteil ist.“ Wenig Ersparnisse seien aber kein grundsätzlicher Grund gegen eine Immobilienfinanzierung. Viel entscheidender sei der Verschuldungsgrad der Kreditnehmer. Immerhin 40 bis 50 Prozent machen die Vollfinanzierungen dort aus. Der Anteil sei bei Sparkassen im Allgemeinen höher als bei Privat- oder Direktbanken. „In den letzten Jahren hat dieser ohnehin hohe Anteil schleichend zugenommen“, so Santen.

Wichtig: Polster für unvorhergesehene Ausgaben

Auch von der Commerzbank heißt es, die Höhe des Eigenkapitals sei nur ein Faktor. Es gehe maßgeblich um die Frage, ob der Kredit aus dem zur Verfügung stehenden Einkommen und unter Berücksichtigung der anfallenden Kosten zurückgeführt werden kann. „Wichtig ist, dass Erwerber weiterhin über finanziellen Spielraum für unvorhergesehene Ausgaben verfügen können“, sagt Sprecherin Dagmar Baier. „Ist kein Eigenkapital vorhanden, sollte man besonders vorsichtig kalkulieren oder zunächst Eigenkapital aufbauen.“

Bereits ein Zeitraum von drei Jahren reiche oftmals aus, um Geld anzusparen, rät die Kieler Volksbank, die nach eigenen Angaben nur in Ausnahmefällen eine Immobilie ohne Eigenkapital finanziert. „Wenn die grundsätzliche Tragfähigkeit gegeben ist, finden wir auch in kniffligen Situationen meistens gemeinsam mit dem Käufer eine Lösung“, sagt aber Nicola Schnittger von der Immobilienfinanzierung. Durch die Einbindung eines Bausparvertrages könne Sparen auch während einer Finanzierung nachgeholt werden. Laut dem aktuellen Marktbericht des Maklerunternehmens Otto Stöben ist aufgrund der leichteren Finanzierbarkeit die Nachfrage gerade bei Immobilien in einfachen und günstigen Lagen im Land hoch.

„Bei niedriger Eigenkapitalquote sollte eine höhere Anfangstilgung vereinbart oder in den ersten Jahren eine Sondertilgung gezahlt werden, damit über zusätzliche Tilgung möglichst schnell die höhere Darlehenssumme verringert wird“, rät Michael Herte von der Verbraucherzentrale. Wer mit dem Gedanken spiele, eine Immobilie zu erwerben, solle vorab unbedingt eine unabhängige Beratung in Anspruch nehmen und sich den Vertrag mit all seinen Rechten und Pflichten erläutern lassen. „Gerade, wenn die Finanzierung über 20 oder 30 Jahre geplant ist, sollte das Risiko von Zinserhöhungen abgesichert werden“, so Herte.

Weitere Nachrichten aus der Wirtschaft lesen Sie hier.