In Schleswig-Holstein schlummern die größten Erdölreserven in Deutschland: Laut dem jüngsten Bericht des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) lagern von bundesweit 29 Millionen Tonnen Erdöl allein 17,5 Millionen Tonnen in Schleswig-Holstein. Doch die Förderung geht seit Jahren zurück.