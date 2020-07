Kiel

Treckerdemos gegen strengere Düngeauflagen und überbordende Bürokratie, Mahnwachen gegen das Verramschen von Lebensmitteln und zunehmender Frust in den sozialen Netzwerken: Die Stimmung an der Bauernbasis ist extrem angespannt.

Als Grund für den Unmut nannte Schwarz vor allem drei Punkte: Zunehmende Überregulierung, das schlechte Image der Landwirtschaft in der Öffentlichkeit und den wachsenden wirtschaftlichen Druck auf die Betriebe: „Immer mehr Gesetze und Verordnungen, die in die Wirtschaftsweise eingreifen, tragen auch zur Reduzierung des Einkommens der Bauern bei.“

Gleiches gelte für Wettbewerbsverzerrungen im weltweiten oder im europäischen Vergleich, aber auch gegenüber anderen Bundesländern.

Zahl der Betriebe geht weiter zurück

Durch Corona, so Schwarz, habe sich die Lage der rund 10.000 landwirtschaftlichen Betriebe in Schleswig-Holstein bislang nicht gravierend verschlechtert. Auch in diesem Jahr würden jedoch rund 150 selbständige Landwirte ihren Hof aufgeben.

Dies habe allerdings nicht immer wirtschaftliche Gründe, oft sei es schlicht nicht möglich, einen Nachfolger für den Betrieb zu finden.

Frust über „realitätsfernes Bild“

Schwarz betonte, dass die Landwirte ihre Verantwortung für Umweltschutz, Tierwohl und Artenvielfalt sehr ernst nähmen. Immer mehr Vorgaben jedoch würden Sekundärziele für die Landwirte gleichrangig zur Nahrungsmittelerzeugung behandeln. Dieser Einsatz müsse bepreist werden: „Wenn die Landwirte die vielen Forderungen neben der Lebensmittelproduktion erfüllen sollen, dann müssen sie dafür bezahlt werden“.

Das negative und „oft realitätsferne" Bild der Landwirtschaft in der Öffentlichkeit speise sich vielfach aus einer nur vermeintlichen Expertise: „Die Debatte wird oft bestimmt von einer sehr lauten Minderheit, die Sachlichkeit und wissenschaftlich fundierte Objektivität allzu oft in den Hintergrund drängt.“

Bauernpräsident sieht „rote Linien“

Mit dem Pakt für Landwirtschaft und der Allianz für Gewässerschutz stellen sich die Bauern in Schleswig-Holstein nach Angaben von Schwarz bereits seit vielen Jahren der Diskussion und suche mit Wissenschaft, Politik und allen relevanten gesellschaftlichen Gruppen nach tragfähigen Lösungen.

Dabei gebe es aber auch rote Linien: „Wir sind zu Veränderungen bereit, nicht akzeptieren können wir aber Forderungen, die die Existenz der Betriebe gefährden.“

Bauerntag in diesem Jahr virtuell

Da der Landesbauerntag aufgrund der coronabedingten Absage der Norla als traditioneller politischer Höhepunkt der Landesbauernwoche nicht in der gewohnten Weise stattfinden kann, wird es dafür nach Angaben von Schwarz ein digitales Format geben, das am Freitag, 4. September ab 10 Uhr live im Internet verfolgt werden könne.