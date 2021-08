Lebrade

Der Winterweizen ist fast komplett geerntet, um den letzten Teil des Feldes kümmert sich Moritz Adamska noch mit dem Mähdrescher. Große braun-gelbe Staubwolken zieht er hinter sich und der großen Maschine her. Die Weizenernte auf seinem Gut Rixdorf im Kreis Plön war etwas ertragsärmer als im Vorjahr – so wie in ganz Schleswig-Holstein, wie die Erntebilanz zeigt.

Wetterextreme lassen Weizen- und Rapserträge sinken

Der Weizen macht mit 58 Prozent laut Statistikamt Nord voraussichtlich über die Hälfte der Getreideernte 2021 aus. Mit rund 87,3 Dezitonnen pro Hektar werden die Erträge des Winterweizen allerdings um fünf Prozent zum Vorjahresniveau sinken, so die Prognose. Damit liegt der Hektarertrag drei Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen sechs Jahre. Dabei ist die Anbaufläche mit 156.600 Hektar um 15 Prozent größer als 2020. Die Rapsernte sinkt sogar um 14 Prozent zum Vorjahr – damals gab es noch ein sattes Plus von acht Prozent. Die Erntemengen von Hafer und Roggen legten dagegen zu.

„Das Wetter hat uns einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Ute Volquardsen, Präsidentin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein bei der Präsentation der Erntebilanz. Starkregen und Hitze hätten der Landwirtschaft zugesetzt. „Wir hatten selten so kleinräumige Wetterunterschiede“, sagt Volquardsen. „In einer Ortschaft hagelte es, während in der nächsten weiter gedroschen wurde.“ Im Süden Schleswig-Holsteins seien 80 bis 95 Prozent des Getreides eingefahren, im Norden stünden hingegen noch 25 bis 40 Prozent auf den Feldern.

Klimawandel macht sich auf dem Acker bemerkbar

„Die Ernte liegt in diesem Jahr knapp unter dem Durchschnitt, und angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen ist das fast schon eine gute Nachricht“, sagt Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne). Anders als gewöhnlich vergibt er keine Schulnote für die diesjährige Ernte. Sie würde den vielschichtigen Herausforderungen nicht gerecht. „Der Klimawandel kommt auch auf dem Acker an“, bilanziert Albrecht.

Lesen Sie auch:

Landwirte in Schleswig-Holstein bauen wieder mehr Weizen und Gerste an

Eichhof Großbarkau: Neue Wege für nachhaltige Landwirtschaft

Zwar steigen die Preise für Getreide, die Dezitonne Brotweizen ist mit 22,50 Euro bis 24 Euro 40 Prozent teurer als im Vorjahr, die Dezitonne Raps kostet mit 55 Euro ganze 19 Euro mehr. Maßnahmen wie die Pflanzenschutz- und Düngeverordnungen machen den Landwirten aber zu schaffen. „Wir sehen zwar deutlich steigende Preise für das Getreide und den Raps, aber auch deutlich höhere staatlich initiierte Kosten“, gibt Bauernverbands-Präsident Werner Schwarz zu bedenken. „Wir brauchen eine Lösung für dieses Dilemma.“

Wetterstationen können bei der Ernte helfen

Ein Teil der Lösung für dieses Dilemma und die stärkeren Wetterextreme könnten die Wetterstationen des Europäischen Innovationsprojektes „OnFarm Wetter“ sein. „Das Wetter ist das wichtigste Gut neben dem Boden“, sagt Volquardsen. Gleichzeitig können die Landwirte es nicht beeinflussen und mitunter schlecht voraussehen.

In Schleswig-Holstein gibt es noch vergleichsweise wenig lokale Wetterdaten, die den Bauern bei ihrer Arbeit helfen können. Im Rahmen des EU-geförderten Projektes „OnFarm Wetter“ wurden daher 16 Wetterstationen aufgestellt, bis zu 80 Kilometer weit können sie messen. Eine steht auf dem Acker von Betriebsleiter Moritz Adamska auf Gut Rixdorf. Sie liefert nicht nur Daten zu Niederschlag und Wind, sondern auch zu Bodentemperatur und -feuchte.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Was wir noch einsetzen dürfen, müssen wir so ökologisch und ökonomisch wie möglich machen“, sagt Adamska. „Die Wetterdaten zu kennen, ist dafür sehr wichtig.“ Durch die lokalen Wetterdaten der Station kann er Dünger oder Pflanzenschutzmittel zielgenauer einsetzen, um einen besseren Ertrag einzufahren. Auch eine Vorausschau auf den Ertrag ist möglich. Flächendeckend wären mehr dieser Wetterstationen nötig. Albrecht will das Projekt fortsetzen. Das Ministerium prüfe, wie das gelingen kann, sagt er.