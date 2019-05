Hamburg/Kiel

Laut der Studie erfordert der Einsatz von Automaten zwar eine einmalige Investition, er erhöhe aber die Flexibilität bei der Personalplanung. Nacht- und Nebenzeiten könnten so besser abgedeckt werden.

„Seit der Einführung des Mindestlohns ist es in der Tankstellen-Branche schwieriger geworden, Mitarbeiter einzustellen“, heißt es in der Studie. Vor allem kleinere Betriebe klagten über die Mehrkosten.

Mitarbeitersuche für Tankstellen-Betreiber immer schwieriger

Es sei für Tankstellen im Norden ein großes Problem, Personal zu finden, bestätigt Birgit Hamann vom Kfz-Verband Schleswig-Holstein. „In der Regel können Pächter ihre Mitarbeiter nicht so gut bezahlen.“ Das liege auch daran, dass die Personalkosten von den Gesellschaften wie Aral, Shell und Co gedeckelt würden.

Zwar gebe es den Mindestlohn. Den zahlten aber eben auch Bäckereien oder Discounter, die mit attraktiveren Arbeitsbedingungen punkten könnten. „Viele Menschen wollen nicht alleine nachts mit Geld in der Kasse an der Tankstelle stehen und sich dem Überfallrisiko aussetzen“, so Hamann. Automaten könnten da hilfreich sein.

Willer plant nicht mehr Automaten

„Ergänzend gibt es vielleicht Standorte, wo das Sinn macht, beispielsweise in menschenleeren Regionen“, sagt Axel Niesing, Geschäftsführer des Kieler Tankstellenbetreibers Anton Willer. „Von reinen Automaten-Stationen halte ich aber nichts.“

Außer an der Gutenbergstraße sei an den Willer-Standorten der Nachtbetrieb eingestellt worden, weil er sich nicht rechnete. Der Mineralölhändler hat nur an der Expresstank-Plaza in Kiel einen Automaten stehen, der nachts und sonntags läuft. Die Tankstelle ist dort nur zu den Öffnungszeiten des Plaza-Marktes besetzt.

Mit der Karte direkt an der Zapfsäule bezahlen: Ist das die Zukunft an Tankstellen? Ja, geht doch viel schneller. Nein, ich will auch zukünftig bei einem Tankwart bezahlen. Mir egal. Ich habe gar kein Auto. Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Mit der Karte direkt an der Zapfsäule bezahlen: Ist das die Zukunft an Tankstellen? Mit der Karte direkt an der Zapfsäule bezahlen: Ist das die Zukunft an Tankstellen? So haben unsere Leser abgestimmt Ja, geht doch viel schneller.

Nein, ich will auch zukünftig bei einem Tankwart bezahlen.

Mir egal. Ich habe gar kein Auto. Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Die Firma hegt keine Überlegungen, diese Geschäftsform auszubauen. „Wir planen nicht, Menschen durch Automaten zu ersetzen“, betont Niesing.

Tankautomaten in anderen Ländern verbreitet

In Dänemark und vielen südeuropäischen Ländern sind Tankautomaten weit verbreitet, hier sind sie noch eher die Ausnahme. Aldi Süd hat 2018 begonnen mit der OMV-Tochter FE Trading auf seinen Parkplätzen Automaten zu installieren. Shell hat die App Smartpay eingeführt, mit der per Smartphone direkt an der Zapfsäule gezahlt werden kann.

Mögliche Alternative für ländliche Bereiche

Laut dem Bundesverband Tankstellen und Gewerbliche Autowäsche (BTG) experimentieren aktuell einige Mineralölhändler mit Automaten. „Gerade in ländlichen Bereichen, in denen die monatlichen Absatzmengen eher gering sind, ist dies eine Lösung, um die Versorgung zu gewährleisten“, so BTG-Geschäftsführer Thomas Drott.

Allerdings würden die Automaten von den Kunden nicht mit Begeisterung angenommen, sie bevorzugten den persönlichen Kontakt zum Mitarbeiter. Auch weil der Shop- und Gastronomiebereich beim Umsatz von Tankstellen eine immer größere Rolle spielen, hält Drott Automaten für kein geeignetes Zukunftsmodell.

Tatsächlich machten die Shops im vergangenen Jahr ein Plus von knapp vier Prozent. Grund für die Rekord-Umsätze sei der heiße Sommer gewesen, heißt es in der Scope-Studie.

Zahl der Tankstellen geht weiter zurück

Demnach ging die Zahl der Tankstellen bundesweit um 19 auf 14459 Stationen zurück, laut Statistikamt Nord stehen rund 370 in Schleswig-Holstein.

Obwohl die Tankstellendichte abnimmt, steigt aber der Gesamtabsatz von Kraftstoffen. Die Brutto-Marge stieg im vergangenen Jahr deutlich. Bei Eurosuper lag sie bei rund zwölf Cent und war damit knapp zwei Cent höher als 2017. Beim Diesel stieg die Marge von zuvor neun auf elf Cent.