Erster Platz beim Gründercup geht an Fördeakustik

Kiel

Eva-Maria Müller hat 23 Jahre in der konventionellen Hörakustik gearbeitet. „Dort musste ich mich immer an einen bestimmten Weg anpassen, mit dem ich mich eigentlich nicht wohlgefühlt habe“, sagt die Heikendorfer Gründerin. Bei den großen Firmen werde viel über größere Margen und Verkaufszahlen geredet. „Ich wollte den Menschen stärker in den Vordergrund stellen“, sagt die 40-Jährige. Als gründete sie ihre Firma Fördeakustik, in der sie Kunden individuell und unabhängig von Herstellern berät. Dafür ist sie am Mittwochabend mit dem ersten Platz beim Gründercup der Kiel Region ausgezeichnet worden und konnte sich über 4000 Euro Preisgeld freuen.

Seit Ende Oktober ist sie am Start. Müller kommt für ihre Beratung zu den Menschen nach Hause und passt das Hörgerät an die Bedürfnisse an. „Nehmen wir zum Beispiel einen Hotelier. Wenn der mir nur die Raumakustik beschreibt und was ihm damit Probleme macht, ist das für mich viel schwieriger sein Hörgerät richtig einzustellen, als wenn ich mir vor Ort ein Bild mache.“ In der Coronazeit hätten viele Menschen gemerkt, wie stark Hören die Menschen miteinander verbindet, weil durch die Kontaktreduzierung plötzlich nur noch telefoniert werden konnte. Wer nicht hörte, war noch stärker isoliert.

Günstiger als aus Cashews: Käseersatz aus Sonnenblumen

Den zweiten Preis und 2000 Euro ergatterten Daniel Beckmann und Natalie Krakowski von der „Caesekrake“. Die Studierenden haben einen veganen Käseersatz auf der Basis von Sonnenblumenkernen entwickelt. „Auf dem Markt sind vor allem Produkte aus gehärteten Fetten oder Cashewnüssen, da sind entweder die Inhaltsstoffe nicht so nachhaltig oder sie sind ziemlich teuer“, sagt Beckmann. „Wir wollten etwas finden, dass wir uns auch leisten können.“ Sonnenblumenkerne können zudem gut in Norddeutschland angebaut werden.

Anfang des Jahres wollen sie in ausgewählten Gastronomiebetrieben zu finden sein, wenn ein Verpackungskonzept steht auch im Einzelhandel, so Krakowski. Bislang gibt es einen Streichkäse, ein Camembert und Blauschimmelkäse sind noch in der Testphase. „Unser Traum sind richtige Käseräder wie Gouda“, sagt die 22-Jährige.

Der dritte Platz ging an das Start-up Screenable, das Werbebildschirme im städtischen Raum zu interaktive Spielflächen werden lassen will, die mit dem Smartphone bedient werden können. Einzelne Projekte - unter anderem ein digitales Glücksrad am KN-Gebäude – für Kunden haben Philipp Spieck und Jens Woltering schon umgesetzt. „Ziel wäre, dass wir irgendwann mal auf allen Bildschirmen an Bushaltestellen sind“, sagt Spieck. Aber dafür müssten noch große Screenhersteller ins Boot geholt werden. Das Corona-Jahr sei für sie kein leichtes gewesen, weil Veranstaltungen mit geplanten Aktionen ausfielen. Da dürfe man als Gründer nicht die Puste verlieren.

Ties Junge und Fehmke Dallmeier-Thiesen von Silolytics gewannen den Innovationspreis. Quelle: Ulf Dahl

Den mit 4000 Euro dotierten Innovationspreis durften Fehmke Dallmeier-Thiesen und Ties Junge von Silolytics mit nach Hause nehmen. Sie wollen Landwirten die Arbeit erleichtern, die im Silo ihr Erntegut haltbar machen für Tierfutter oder die Biogasanlage. „Dabei basiert viel auf Gefühl und Erfahrungswerte“, sagt die 29-jährige Agrarwissenschaftlerin. „Mit Silage Control werden Kennzahlen erhoben und die Effizienz gesteigert.“

Prozesse erleichtern will auch Hardy Kallsen von PPA-Connect. Seine Plattform richtet sich an Besitzer von Wind- oder Solarparks und soll sie mit Stromhändlern zusammenbringen. Die berechneten für jeden individuelle Preise und bräuchten dafür diverse Daten von den Betreibern. „Leider gibt es da keine Datenstandards am Markt, sodass jeder andere Sachen liefert. Ich will das standardisieren“, sagt der 31-Jährige. Seine Gründung prämierte die Jury mit dem Nachhaltigkeitspreis.

Für die beste Idee wurden Nora Stroetzel und Nicolai Niethe von „Praxis ohne Plastik“ ausgezeichnet. Sie wollen einen Onlineshop und eine Beratung für Ärztinnen und Ärzte aufbauen, wie sie Müll vermeiden können. „Ich war beim Zahnarzt und habe dort einen Plastikbecher zum kurzen Mundspülen bekommen. Da dachte ich, es kann doch wohl nicht wahr sein“, erzählt die 33-Jährige. In Gesprächen mit Freunden aus dem medizinischen Bereich habe sie erfahren, wie extrem viel Plastikmüll in den Praxen zusammenkomme. Es gebe zwar teilweise alternative Produkte, die seien im Großhandel aber nicht vertreten. Im kommenden Jahr soll ein Online-Shop stehen.