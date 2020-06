Kiel

Doch auch das Angebot liegt mit 16580 Plätzen, die bei der Arbeitsagentur gemeldet sind, um minus 8,2 Prozent unter dem Vorjahreswert. „Die Verunsicherung bei den Unternehmen ist groß, es gibt die Furcht vor einer zweiten Welle in der Corona-Krise“, sagt Wirtschafts-Staatsrat Thilo Rohlfs. „Aber es nicht zu spät: Wir appellieren an die Unternehmen, mehr Ausbildungsplätze zu schaffen, und an die Schüler: Kommt in die Gänge!“

Landes-Appell soll für einen Ruck sorgen

Das schleswig-holsteinische „Bündnis für Ausbildung“ will einen „Aufhol-Appell“ an Schulen, Auszubildende und Ausbildungsbetriebe richten. Bei einem Treffen in der Landeshauptstadt betonen Vertreter von Land, Arbeitsagentur, Gewerkschaften und Verbänden wie den Industrie- und Handelskammern sowie den Handwerkskammern, die berufliche Bildung müsse trotz Corona-Krise „verlässlich gestaltet“ werden.

„Wir wollen wachrütteln, kurz bevor das Ausbildungsjahr beginnt“, sagt Rohlfs. Er verspricht, dass das Land, zusätzlich zu den Anstrengungen des Bundes, mit eigenen Mitteln Betriebe unterstützen werde. Wenn Firmen etwa Azubis von insolventen Unternehmen übernehmen, könne sich die Unterstützung auf bis zu 2000 Euro pro Azubi belaufen.

Azubi-Prämien sind auf dem Weg

Das Bundeskabinett hatte zudem gestern die geplanten „Azubi-Prämien“ für Unternehmen auf den Weg gebracht, die in der Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten sind und trotzdem weiter ausbilden. Kleine und mittelständische Firmen, die mit Umsatzeinbrüchen und Kurzarbeit zu kämpfen haben, aber ihre Ausbildungsplätze erhalten oder ausbauen, sollen Prämien von bis zu 3000 Euro pro Ausbildungsplatz bekommen.

„Wir haben gute Abschlüsse an den Schulen“, wirbt Bildungs-Staatssekretärin Dorit Stenke um Vertrauen in die Schulabgänger. Laut Stenke werden in diesem Sommer knapp 28000 junge Menschen ihren allgemeinbildenden Schulabschluss ablegen, rund 65 Prozent davon streben eine duale Berufsausbildung an. „Gegenüber 2019 sind weniger Ausbildungsstellen im Verkauf, in der Lebensmittel- und Genussmittelherstellung sowie in der Gastronomie, bei Arzt- und Praxishilfen und bei Köchen festzustellen“, so Stenke.

Viele Schulabgänger zögern noch

„Nicht diskriminiert so sehr wie eine fehlende Berufsausbildung“, stellt Thomas Letixerant, Vizechef der Regionaldirektion Nord der Arbeitsagentur, fest. An die Schüler gerichtet sagt er: „Ihr werdet gebraucht. Wendet Euch an die Berufsberater.“ Viele Schulabgänger zögerten offenbar, sich an Unternehmen zu wenden, und etwa nach Praktika zu fragen, diese seien in vielen Fällen aber der Einstieg in die Berufsausbildung. Die Abnahme der Ausbildungsplätze sei in Kiel etwas weniger gravierend wie in anderen Regionen Schleswig-Holsteins, sagt Christopher Rieger, Teamleiter des Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur. „Viele Jugendliche haben bereits ihren Vertrag unterschrieben. 844 Stellen sind aber noch immer unbesetzt.“

Gibt es keine Bewerber? „Doch, die gibt es“, sagt beispielsweise Kai Wriedt, Ausbildungsleiter beim Kieler Unternehmen Elektrotechnik Gärtner. „Viele Betriebe lehnen Bewerber jedoch ab, weil sie als nicht qualifiziert genug erscheinen.“ Sein Unternehmen hat schon zwei neue Lehrlinge gefunden. „Wenn jetzt noch ein Top-Kandidat um die Ecke käme, würde ich auch noch einen dritten Auszubildenden nehmen“, sagt Geschäftsführer Björn Jürgensen.

