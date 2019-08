Hannover

Die Gehälter bei Studentenjobs in Deutschland unterscheiden sich teilweise deutlich, wie aus Zahlen des studentischen Jobportals „Studitemps“ hervorgeht. Demnach können Informatiker mit deutlich höheren Einkommen rechnen als beispielsweise Inventurhelfer. Und auch regional gibt es große Unterschiede.

Entwickler und Programmierer können laut Studitemps auf einen durchschnittlichen Stundenlohn in Höhe von 15,30 Euro hoffen – 50 Prozent mehr als ein Inventurhelfer im Schnitt bekommt (10,38 Euro). Zu den studentischen Spitzenverdienern zählen der Erhebung zufolge aber auch soziale Betreuer (14,89 Euro) und Beschäftigte im Marketing (12,10 Euro).

Allerdings fallen die Einkommen regional unterschiedlich aus: An der Spitze liegt München mit durchschnittlich 12,08 Euro Stundenlohn für Studierende. Schlusslicht ist Jena mit 10,23 Euro. Doch auch in Westdeutschland sind die Stundenlöhne teilweise deutlich niedriger. In Osnabrück liegen sie bei 10,45 Euro, in Siegen nur bei 10,25 Euro und in Passau sind es gar nur 10,13 Euro.

In Hannover kommen Studierende demnach auf 11,39 Euro, in Leipzig auf 11,02 Euro, in Kiel auf 10,88 Euro, und in Göttingen auf 10,85 Euro.

Folgt man den Zahlen von Studitemps, sind die Chancen, einen Job zu ergattern, je nach Tätigkeit unterschiedlich: Die meisten Bewerbungen pro Stelle werden bei Logistikhelfern registriert. Software-Tester wollen hingegen nur wenige Studenten werden – trotz des vergleichsweise hohen Einkommens.

Von RND/ Christoph Höland