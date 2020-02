Ausschreibungen: Zählt nur das billigste Angebot?

Kiel

Dass sich die Bundeswehr beim Milliardenauftrag für die Kampfschiffe „MKS 180“ für ein Konsortium unter niederländischer Führung statt für die Kieler Werften entschied, brachte die Diskussion über europaweite Ausschreibungen kürzlich zum Kochen. Mit der Einstufung als Schlüsseltechnologie sind bei Marineschiffen zwar künftig nationale Ausschreibungen möglich, für alle anderen öffentliche Aufträge gilt weiter: ausgelobt wird in ganz Europa – auch wenn das nicht immer Sinn ergibt.

Millionenaufträge im dreistelligen Bereich EU-weit ausgeschrieben

Im Jahr 2017 wurden laut Vergabestatistik des Bundeswirtschaftsministeriums in Schleswig-Holstein 58 öffentliche Bauaufträge im Gesamtwert von 125 Millionen Euro europaweit ausgeschrieben. Hinzu kamen 139 Dienstleistungsaufträge in Höhe von 325 Millionen Euro und 124 Lieferaufträge über 279 Millionen Euro. „Europaweite Ausschreibungen sind ein akzeptiertes Mittel zur Förderung des Wettbewerbs und gängige wirtschaftliche Praxis – solange für alle dieselben Spielregeln gelten“, sagt Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP).

Warum kommen Schilderbrücken aus Österreich ?

Dass das Vergabesystem manchmal für Bürger wenig nachvollziehbar ist, verdeutlicht ein Beispiel aus Rendsburg. Als dort kürzlich am Kanaltunnel tonnenschwere Schilderbrücken montiert wurden, kamen die Balken dafür aus Österreich. „Das kann jawohl nicht angehen“, schrieb ein Leser. Zumal in Rendsburg zwei große Stahlbaubetriebe vorhanden seien. „So kann man keine Arbeitsplatzsicherung betreiben.“

Laut Wasser- und Schifffahrtsamt sind die Brücken Bestandteil des Gesamtauftrages für die Tunnelsanierung. Den hatte die Behörde 2011 an die süddeutsche Arbeitsgemeinschaft Züblin-Wisag vergeben. Auf die Wahl des Herstellers der Einzelteile und den Herstellungsort habe das Amt keinen Einfluss.

Hier liegen die Schwellenwerte Wollen zentrale Behörden Liefer- und Dienstleistungsaufträge vergeben, die über einem Wert von 139.000 Euro liegen, dann müssen sie EU-weit ausschreiben. Bei öffentlichen Bauaufträgen liegt der Schwellenwert bei 5,35 Millionen Euro. So tauchen auf der europäischen Vergabeplattform TED genauso Aufträge für Diensthemden wie für Bauprojekte aus Schleswig-Holstein auf. Die Landeshauptstadt sucht für die Sanierung des Kieler Schlosses nach Ingenieuren, das Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster benötigt eine Medizinsoftwarelösung und Bad Segeberg neue Müllfahrzeuge.

Arbeitsplatzsicherung vor Ort? Kein Kriterium

Auch den Zuschlag für fünf neue Segeljachten für die Marineschule Mürwik bekam zwar die Mittelmann’s Werft in Kappeln, gefertigt werden die 1,28 Millionen Euro teuren Sunbeam-Boote vom Typ 36.2 aber in der österreichischen Schöchl-Werft. In einem Bootbauer-Land wie Schleswig-Holstein scheint das absurd. Vier Werften sollen sich um den Auftrag bemüht haben. Wie viele deutsche dabei waren, wollte das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr nicht verraten.

Die Behörde beruft sich auf die Vorgabe, dass das Angebot mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis gewinnen müsse. Qualität, Preis und Lieferfrist seien Kriterien bei der Vergabe nach europaweiten Ausschreibungen. „Die Sicherung von deutschen Arbeitsplätzen ist vor dem Hintergrund des europäischen Ansatzes leider kein zulässiges Kriterium für den Zuschlag“, so ein Sprecher. Ein unterlegener Bieter aus dem Ausland könnte sonst gerichtlich gegen die Vergabe vorgehen.

Marine-Jachten: Teil der Wertschöpfung bleibt im Land

Im Fall der Jachten soll immerhin ein Teil der Wertschöpfung in Schleswig-Holstein bleiben. Nach Angaben der Werft kümmert sich eine Schleswiger Firma um die Elektrik. Rettungsinseln kommen aus Kiel, die Segel aus Heiligenhafen.

„Wer macht das billigste Angebot? Das darf nicht allein das Leitmotiv sein“, fordert die IG Metall Küste. Stattdessen müsse es auch um die Sicherung von Wertschöpfung und Beschäftigung gehen. „Mit öffentlich geförderten Projekten kann auch industrie- und strukturpolitisch viel getan werden“, so Sprecher Heiko Messerschmidt. Selbstverständlich sei die IG Metall für einen freien Markt. Aber das Handeln anderer Nationen müsse wie im Schiffbau im Blick behalten werden. „Auch in der Windindustrie fordern andere Länder einen hohen Anteil an Wertschöpfung vor Ort.“

Großteil der Aufträge wird innerdeutsch vergeben

Vom Land wurden laut Wirtschaftsministerium im Jahr 2018 insgesamt 211 EU-weit ausgeschriebene Aufträge vergeben: „Für Schleswig-Holstein können wir sagen, dass die Aufträge fast ausschließlich an deutsche Unternehmen erteilt worden sind.“ Bundesweit gehen laut Industrie- und Handelskammer nur weniger als zehn Prozent an Bieter im Ausland.

System bringt auch Vorteile für regionale Wirtschaft

Das System berge Chancen, weil sich norddeutsche Betriebe auch um Aufträge in anderen Ländern bewerben können, betont Julia Körner, Vergabe-Expertin von der IHK zu Kiel. Insbesondere für hochspezialisierte Firmen und Global Player sei das ein Gewinn, heißt es vom UVNord. Die regionale Wirtschaft profitiere nicht unerheblich, sagt auch Buchholz. Wie viele Firmen genau etwas davon haben, können aber weder Ministerium noch Kammern beziffern.

Hohe Komplexität, wenige Bewerber

Für Handwerksbetriebe sei vor allem die hohe Komplexität der Vergabeverfahren problematisch, so die Handwerkskammer Lübeck. Das habe zur Folge, „dass sich immer weniger Unternehmen überhaupt an öffentlichen Ausschreibungen beteiligen.“ Die Konsequenz: Oft gehen wenige oder keine Angebote ein.

Das trifft sogar Großprojekte wie den Tribünenbau im Holsteinstadion oder die Sanierung des Hallenbades in Bad Segeberg. Je standardisierter ein Produkt oder eine Dienstleistung sind, desto einfacher lasse sich eine Ausschreibung durchführen, sagt Sabine Tauber von der Auftragsberatungsstelle. Damit das Prozedere für alle leichter wird, wären aus ihrer Sicht zwei Dinge wichtig: Die konsequente Nutzung der e-Vergabe und eine digitale Plattform, auf der alle Ausschreibungen aus dem Land auffindbar sind.

