Ex-HSH baut noch mehr Stellen ab

Kiel

Nach Informationen von KN-online plant die ehemalige Landesbank deutliche Einschnitte im Kapitalmarktgeschäft. Aufgrund der sich abzeichnenden Konjunkturschwäche und eines deutlich geringeren Neugeschäfts sollen die Verwaltungskosten auf 230 Millionen Euro gesenkt werden, das sind 90 Millionen Eure weniger als zuvor geplant. In internen Schreiben und Video-Botschaften hatte Vorstandschef Stefan Ermisch in den vergangenen Monaten mehrfach darauf hingewiesen, dass die Bank mit Blick auf die Kosten „noch weitere Hausaufgaben“ zu erledigen habe.

Vom neuen Jobabbau bei der Ex-HSH Nordbank wird Kiel kaum betroffen sein

Der von dem ursprünglichen Sparkurs massiv getroffene Standort Kiel wird nach KN-online-Informationen von der neuerlichen Abbauwelle nur wenig betroffen sein. Grund: Das Kapitalmarkt- und Handelsgeschäft, das nun noch einmal deutlich zurechtgestutzt wird, wurde bereits vom Kieler Schlossgarten nach Hamburg verlagert.

Vor knapp einem Jahr - nach dem Verkauf an eine Gruppe von Finanzinvestoren - hatte die einstige Landesbank angekündigt, von den damals rund 670 Stellen in Kiel fast zwei Drittel zu streichen. Damit sollten an der Förde nur noch rund 200 Arbeitsplätze bei der Bank selber plus rund 100 ausgelagerte 100 erhalten bleiben.

Insgesamt war bisher geplant, dass die HCOB fast die Hälfte der Stellen abbaut: Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten sollte von rund 1700 (Ende 2018) auf rund 950 sinken. Nun sind etwa 700 verbleibende Arbeitsplätze das neue Ziel.

Verdi sieht für Standort Kiel ab 2022 keine Zukunft

"Wenn der Personalabbau in dem Tempo und in dieser Taktung weitergeht, sehe ich für den Standort Kiel ab 2022 keine Zukunft mehr", sagte Frank Schischefsky, Sprecher der Gewerkschaft Verdi, am Sonntag zu KN-online.

US-Vorstände sollen mehr als vier Millionen Euro verdienen

Die US-Vorstandsmitglieder der Commercial Bank, Christopher Brody und Ian Banwell, sollen laut "Spiegel" jeweils voraussichtlich mehr als rund vier Millionen Euro pro Jahr einschließlich Boni verdienen. Dies sei deutlich mehr als der Vorstandsvorsitzende Ermisch erhalte, schreibt das Magazin.

Hamburg und Schleswig-Holstein hatten die HSH Nordbank in der Schiffs- und Finanzkrise mit Milliardenhilfen vor dem Aus gerettet. Auf Druck der EU verkauften sie die Bank für rund eine Milliarde Euro an Finanzinvestoren um Cerberus und JC Flowers. Unter den neuen Eigentümern verschärfte die Bank ihren Schrumpfkurs.

Die einstige Landesbank konzentriert sich nach der Privatisierung auf die gewerbliche Immobilienfinanzierung, Schiffskredite, Projektfinanzierungen und bestimmte Bereiche der Unternehmensfinanzierung. In diesen Nischen könne man im aktuellen Umfeld ganz gut leben, so Ermisch. "Im Neugeschäft haben wir Renditen, die liegen knapp im zweistelligen Bereich."

