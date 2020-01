Aus der Windbranche in die Rüstungsindustrie?

Kiel

Die zuständige Agentur für Arbeit in Neumünster weiß von vier konkreten Fällen. Dabei ist das Image der Rüstungsindustrie nicht das beste: Laut einer Studie der Bundesakademie für Sicherheitspolitik haben 43 Prozent der Befragten ein schlechtes Bild von der Branche. Demnach spielt die moralische Grundhaltung eine Rolle, der Wirtschaftszweig werde als von „Profitgier“ geprägt wahrgenommen. Viele sorgten sich zudem, dass Rüstungsexporte sich auf die Sicherheit Deutschlands negativ auswirken könnten.

„Ich glaube, dass man sich für seine Taten im Leben irgendwann rechtfertigen muss – sei es vor Freunden, den Enkeln oder dem lieben Gott“, sagt ein ehemaliger Senvion-Mitarbeiter, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Ich könnte es schwer vor mir oder anderen rechtfertigen, an Produkten zu arbeiten, die nur darauf ausgerichtet sind, etwas zu zerstören oder gar Menschen umzubringen.“

Welche Rolle spielt das Geld bei der Jobwahl?

Er sei aus Idealismus und dem Antrieb, die Energiewende mitzugestalten, in der Windbranche gewesen. Ein Job in der Wehrtechnik stehe dazu im krassen Kontrast. Er könne aber nachvollziehen, dass Kollegen mit Familie, die Kredite bedienen müssten, sich dafür entschieden. „Vielleicht holt mich auch irgendwann die Lebensrealität und der finanzielle Druck ein.“ Es sei nicht leicht Jobs auf ähnlichem Gehaltsniveau in der Region zu finden.

Im Raum Kiel sind mehr als 6000 Arbeitsplätze in der Wehrtechnik angesiedelt. Im Durchschnitt verdienen Beschäftigte in der Branche laut Verband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie knapp 57.000 Euro im Jahr. „Arbeitsplätze in Industrieunternehmen sind in Schleswig-Holstein bei Arbeitssuchenden begehrt“, sagt Sebastian Schulze vom Unternehmensverband Nord. Leider seien sie hier häufig Mangelware. „Interessante und innovative Betätigungsfelder, attraktive Arbeitsbedingungen einschließlich guter Verdienstmöglichkeiten machen diese Stellen attraktiv.“

Senvion : 250 ehemalige Mitarbeiter wurden vermittelt

Rheinmetall knüpfte bei einer Kontaktbörse für Senvion-Mitarbeiter erste Kontakte. „Vorbehalte gegenüber der Rüstungsindustrie habe ich dort nicht wahrgenommen“, sagt Paul Erdmann, Transferkoordinator bei der Agentur für Arbeit Neumünster. „Die Beschäftigten in der Transfergesellschaft können individuell entscheiden, ob eine Firma für sie als Arbeitgeber infrage kommt“, fügt Martin Bitter von der IG Metall Rendsburg hinzu.

Von den 250 Beschäftigten in der Transfergesellschaft sei inzwischen etwa die Hälfte erfolgreich vermittelt worden. „Manche haben sich für einen Branchenwechsel entschieden. Aus Gesprächen weiß ich aber, dass viele im Bereich der Erneuerbaren Energien bleiben wollen.“

