"Politik braucht mehr Druck"

Tenor der von BUND Schleswig-Holstein und Heinrich-Böll-Stiftung organisierten Konferenz mit rund 150 Teilnehmern: Wenn sich ökonomische Anreizsysteme nicht global und radikal verändern, wird die Verschnaufpause für Natur und Umwelt schnell vorbei sein. Denkbar ist sogar, dass ein wirtschaftlicher Einbruch der Umwelt langfristig schadet, weil Nachhaltigkeit schnell unter die Räder kommt, wenn Jobs auf der Kippe stehen.

Auftakt war im August geplant

Eigentlich sollte das „Meeresschutzfestival“ im August in Kiel starten, doch aufgrund der unklaren Rahmenbedingungen hatten sich die Organisatoren entschlossen, mit einer Video-Debatte jetzt schon zu starten. „ Meeresschutz kann nicht auf das Ende des Ausnahmezustandes warten“, sagt BUND-Expertin Stefanie Sudhaus.

Prominenter Gast: Carola Rackete

Zu den prominentesten Teilnehmern des virtuellen Treffens gehörte die Kapitänin und Menschenrechtsaktivistin Carola Rackete. Angesichts der Krise und wachsender Sorgen um Jobs würden viele nun wieder fragen, wie viel Naturschutz die Menschen sich wohl leisten könnten: „Diese künstliche Trennung von Natur und Mensch ist eine der größten Barrieren für Nachhaltigkeit“, sagt Rackete. Die gebürtige Preetzerin wurde weltbekannt, als sie im Juni 2019 als Kapitänin der „ Sea-Watch 3“ Flüchtlinge im Mittelmeer aus Seenot rettete, trotz eines Verbots durch italienische Behörden den Hafen der Insel Lampedusa anlief, und dafür in Haft kam.

Kritik an heutigen Anreizsystemen

Für den Kieler Politikwissenschaftler Prof. Christian Berg, sind falsche Anreizsysteme und unzureichende globale Kontrollmechanismen entscheidende Hindernisse auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit: „Solange Gewinne privatisiert und Kosten auf die Gemeinschaft abgewälzt werden, kommen wir nicht weiter.“ Obwohl es im Kern so einfach und zudem uralt sei, werde das Verursacherprinzip viel zu wenig umgesetzt: „Wir brauchen dringend eine echte CO2-Steuer.“ Ausgebremst werde Nachhaltigkeit aber auch von einem Mangel an Diversität in allen Bereichen – „vom Acker bis in die Vorstände von Unternehmen“. Auch Armut sei ein Hindernis: „Wer nicht weiß, wie er seine Kinder sattmachen soll, denkt nicht an seine Enkel.“

Albrecht fordert Umbau des Wirtschaftssystems

Auch Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan-Philipp Albrecht (Grüne) fordert einen ökologischen Umbau des Wirtschaftssystems: Marktwirtschaft und Nachhaltigkeit seien nur dann miteinander vereinbar, wenn sämtliche Kosten der Produktion in die Preise einfließen.

Schlechte Zeiten für das Völkerrecht

„Weniger Kreuzfahrten und weniger Flüge sind positive Mitnahmeffekte der Krise“, sagt Nele Matz-Lück, Professorin für internationales Recht an der Uni Kiel. Sie sieht derzeit keinen Ansatz dafür, dass die internationale Politik die dringend gebotene Entlastung der Umwelt langfristig sichert: „Es sind keine glücklichen Zeiten für das Völkerrecht.“

Kleine Schritte statt großer Frust

Er erlebe immer wieder Augenblicke großer Frustration, gesteht Nikolaus Gelpke, Meeresbiologe und Herausgeber der Zeitschrift „Mare“: „Aber wir dürfen nicht aufgeben, kleine Schritte zu gehen.“ Politik sei im Kern opportunistisch. Handeln werde sie nur, wenn der öffentliche Druck immer weiter steige.