Experten rechnen mit weiteren Bankenfusionen

Kiel

Alleine die Sparkassen in Schleswig-Holstein haben in den vergangenen zehn Jahren mehr als 1000 Arbeitsplätze abgebaut – ein Minus von 15 Prozent. Auch das Filialsterben geht weiter: Während die Sparkassen von 2010 bis Ende 2018 insgesamt 112 Zweigstellen schlossen – ein Viertel ihrer Geschäftsstellen – blieb bei den Volks- und Raiffeisenbanken mit 47 Schließungen jede zehnte Filiale auf der Strecke.

Damit wird die Versorgung mit Finanzdienstleistungen in ländlichen Regionen zunehmend schwieriger, vor allem für Menschen, die nicht mobil sind und Probleme mit dem Online-Banking haben. Branchenexperten erwarten, dass die Entwicklung so weitergeht. Vor allem die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank mit hohen Strafzinsen für die Einlagen der Institute bei der EZB bringt die Banken zunehmend in Ertragsprobleme. Hinzu kommt, dass die Kundenfrequenz in vielen Zweigstellen zurückgeht.

Nächste Fusionen deuten sich bereits an

Der Trend zur Größe hält an: Nachdem es alleine 2019 zu drei Zusammenschlüssen gekommen ist, deuten sich bei den Volks- und Raiffeisenbanken bereits die nächsten Fusionen an. Sondierungsgespräche aufgenommen haben etwa die Volksbanken Lübeck und Hamburg. „Gut möglich, dass von den heute noch 27 Instituten im Land bis Ende des Jahrzehnts nur noch 15 bis 20 Häuser übrigbleiben“, sagt ein Insider.

Als Reaktion auf veränderte Nutzungsgewohnheiten weiten Banken ihre digitalen Finanzdienstleistungen rasant aus – ein Trend, den die Verbraucherschützer skeptisch verfolgen: „Mit dieser Entwicklung gehen für die Kunden auch Risiken und Probleme einher, etwa in Hinblick auf Datenschutz und Gefahren wie Identitätsdiebstahl“, sagt Vivien Rehder, Sprecherin der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein.

Auch wenn sich die meisten Kunden an das Online-Banking gewöhnt hätten, sei das Filialsterben für zahlreiche Verbraucher ein Ärgernis. „Wir erhalten auch Beschwerden darüber, dass die Banken sich weg vom persönlichen Service und hin zum Online-Service orientieren.“

Bernd Buchholz verfolgt Filialschließungen mit Sorge

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) zeigt zwar Verständnis dafür, dass Banken angesichts steigender Kosten und schrumpfender Zinsmargen ihre Strukturen anpassen, verfolgt die Schließung von Filialen aber auch mit Sorge: „Die Nähe zum Kunden ist ein Alleinstellungsmerkmal, das die Regionalbanken keinesfalls aufs Spiel setzen dürfen.“ Gerade der für das Land so wichtige Mittelstand lege großen Wert darauf, in seiner Nähe einen „Bankberater zum Anfassen“ zu haben.

