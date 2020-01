Werden Windtürme bald achteckig?

Kiel.

Das Geld für das zunächst auf zwei Jahre angelegte Vorhaben kommt von der Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein (EKSH). Deren Träger sind Land, Hochschulen und das Energieunternehmen Hansewerk AG.

Komponenten wären leichter zu transportieren

Windräder werden bekanntlich immer größer, und damit wachsen auch die Dimensionen der Turmsegmente. Die sind schon heute so sperrig, dass sie sich auf der Straße kaum noch transportieren lassen. Gemeinsam mit dem industriellen Partner Hoesch Schwerter Profile GmbH aus Nordrhein-Westfalen will Prof. Christian Keindorf, Spezialist für Offshore-Anlagentechnik an der FH Kiel, Modelle von Turmsegmenten entwickeln und zunächst im Labor testen, die nicht mehr aus runden Elementen bestehen, sondern aus Stahlplatten, die zusammengesetzt einen polygonalen, also zum Beispiel achteckigen Querschnitt ergeben. Dies erspart nicht nur aufwendige Umform- und Schweißarbeiten in der Fertigung, sondern erleichtert wesentlich den Transport. So bräuchte man etwa für ein Turmsegment mit annähernd acht Metern Durchmesser künftig acht Stahlplatten mit drei Metern Breite. Die lassen sich deutlich leichter per LKW transportieren als runde Turmsegmente mit extremer Überbreite.

Basis für größere und stärkere Anlagen

„Dieses neue Konzept ermöglicht eine modulare Bauweise und damit größere Türme für leistungsstärkere Windenergieanlagen“, sagte Keindorf gestern bei der Übergabe des Förderbescheides an der Fachhochschule. Entwickelt werden soll auch eine neue Verbindungstechnik, die das Verschrauben einzelner Platten überflüssig macht. Stattdessen sollen die Turmsegmente entlang ihrer Längskanten über sogenannte Passprofile verbunden werden. Dadurch entfallen teure Montage- und Wartungsarbeiten.

Prüfung zunächst im Labor

Wenn das Kieler Turmkonzept alle Laborprüfungen in Sachen Tragfähigkeit und Verformungsverhalten besteht, sollen in einem nächsten Schritt Windanlagen auf Testfeldern, wie es sie etwa in Husum gibt, unter realen Bedingungen unter die Lupe genommen werden. Um diese aufwendige Phase der Neuentwicklung finanzieren zu können, baut Keindorf auf die Unterstützung industrieller Partner. So weit allerdings ist man jetzt noch nicht: „Nun geht es erst mal um ganz viel Forschungsarbeit.“

