Man befinde sich in Verhandlungen mit der Hamburger Werft Pella Sietas bezüglich eines möglichen Kaufs der FSG. "Da das Ergebnis dieser Verhandlungen noch nicht absehbar ist, wissen wir auch nicht, ob und wie viele Arbeitsplätze erhalten bleiben können. Darüber haben wir die Belegschaft heute in Betriebsversammlungen informiert", so die Agentur Schellenberg & Kirchberg am Dienstag in einer Mitteilung.

Pella Sietas Die Werft Pella Sietas liegt am Südufer der Elbe in Hamburg. Sie ist ein Anbieter von Spezialschiffen und meerestechnischen Strukturen. Pella Sietas ist seit 2014 Teil der Pella-Gruppe, die mit mehr als 3.000 Mitarbeitern Schiffe und Schiffszubehör in Russland produziert.

Nun werde eine Transfergesellschaft vorbereitet. Mit den FSG-Mitarbeitern sollen individuelle Gespräche geführt werden.

FSG: Löhne sind bis Juli gesichert

Seit der Gründung im Jahr 1872 hat die FSG mehr als 750 Schiffe entworfen und gebaut. Darunter viele einzigartige und komplexe Projekte, wie tauchende Schwergutfrachter, Seismikschiffe, Well Intervention Vessels, hochmoderne RoRo-Fähren oder Schiffe zur strategischen Unterstützung der Marine.

Die Löhne und Gehälter für die 650 Mitarbeiter sind bis Juli über das Insolvenzgeld gesichert. An der Werft hängen aber auch mehr als 1000 Arbeitsplätze bei Zulieferbetrieben.