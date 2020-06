Pella Sietas plant Übernahme der FSG

Flensburg/Hamburg

Die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft teilte am Donnerstagmittag schlicht mit: "Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir uns mit der Pella Sietas Gruppe in Verhandlungen wegen eines möglichen Kaufs der FSG befinden."

Die Gespräche mit der Hamburger Gruppe seien "aber bei weitem noch nicht abgeschlossen, und ob sie erfolgreich sein werden, hängt von vielen Faktoren ab". Pikant wird es bei diesem Punkt: "Wir wissen auch noch nicht, wie viele Arbeitsplätze bei einer Übernahme der FSG durch Pella Sietas erhalten bleiben können und wie viele abgebaut werden müssen."

FSG will Produktion wieder aufnehmen

Die FSG ist wirtschaftlich angeschlagen. Allerdings plant das Unternehmen gerade die Wiederaufnahme der Produktion, die in der Corona-Krise ausgesetzt worden war. Die FSG hatte zuletzt Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Im April sagte Investor Lars Windhorst, sich weiter für die angeschlagene Werft engagieren zu wollen. Nun scheint er einen anderen Weg einzuschlagen.

Die Werft Pella Sietas liegt am Südufer der Elbe in Hamburg. Sie ist ein Anbieter von Spezialschiffen und meerestechnischen Strukturen. Pella Sietas ist seit 2014 Teil der Pella-Gruppe, die mit mehr als 3.000 Mitarbeitern Schiffe und Schiffszubehör in Russland produziert.

Es geht um die Zukunft von 650 Mitarbeitern

In Flensburg ist das Ziel die Sanierung und Fortführung des Unternehmens, wie die dortige Werftleitung erklärt hatte. Die Belegschaft ist schon seit Monaten in Kurzarbeit. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Werft zudem am 19. März Betrieb und Produktion vorübergehend eingestellt. Bei der FSG arbeiten rund 650 festangestellte Mitarbeiter.

Gearbeitet werden soll in Flensburg an dem Neubau mit der Nummer 774. "Wir befinden uns in guten Verhandlungen mit dem Kunden des Neubaus 774, mit weiteren potenziellen Finanzierungspartnern für den Fertigbau des Schiffes und mit Subunternehmern", hatte der Generalbevollmächtigte Stefan Denkhaus erklärt.

Man führe auch Gespräche mit weiteren möglichen Auftraggebern. Denkhaus: "Für den Fall, dass uns dieses gelingt, ist uns die wohlwollende Prüfung von Anträgen auf Stellung von Landesbürgschaften in Aussicht gestellt worden."

FSG: Löhne sind bis Juli gesichert

Seit der Gründung im Jahr 1872 hat die FSG mehr als 750 Schiffe entworfen und gebaut. Darunter viele einzigartige und komplexe Projekte, wie tauchende Schwergutfrachter, Seismikschiffe, Well Intervention Vessels, hochmoderne RoRo-Fähren oder Schiffe zur strategischen Unterstützung der Marine.

Die Löhne und Gehälter für die 650 Mitarbeiter sind bis Juli über das Insolvenzgeld gesichert. An der Werft hängen aber auch mehr als 1000 Arbeitsplätze bei Zulieferbetrieben.

