Neumünster

Der Wirtschaftsminister kommt zu Besuch. Das gehört zum gut gepflegten Selbstverständnis von Bernd Buchholz: Flagge zeigen in den Unternehmen. Immer auf dem aktuellen Stand sein. Doch in diesem Fall geht das höfliche Interesse schnell in Überraschung über. Und ja: Der FDP-Minister ist beeindruckt. „Es passiert nicht alle Tage, dass ein neuer Konzern entsteht“, sagt Buchholz beim Rundgang durch die riesige Halle mit ewig langen Reihen von Hochregalen beim Fachgroßhändler Henry Kruse in Neumünster. „Aber noch seltener kommt es vor, dass der Konzern sein Hauptquartier in Schleswig-Holstein hat.“

Und das hat die Igefa SE & Co. KG. Das Kürzel Igefa steht für Interessengemeinschaft Fachgroßhandel. Die Igefa war über Jahrzehnte ein Verbund von Familienunternehmen, spezialisiert auf Dienstleistungen und Produkte für professionelle Reinigung, Hygiene und Pflege, auf Einweg- und Verpackungsartikel, Arbeitsschutz und Berufsbekleidung. Die Kunden kommen aus Gastronomie, Hotellerie und dem Gesundheitswesen. Abnehmer sind auch Kommunen, Verwaltungen, Industrie und Gebäudereiniger. Die Produktpalette reicht von Zahnstochern und Toilettenpapier über Großgebinde an Desinfektionsmitteln bis zu Seifenspendern und Reinigungsmaschinen.

Igefa: Aus dem Verbund wurde ein Konzern

Doch die Zeit des lockeren Verbundes ist vorbei. Denn bei allen Gemeinsamkeiten: Zu groß waren die Reibungsverluste, die verpassten Chancen durch unzureichende Kommunikation, durch zähe Entscheidungsprozesse und ungenutzte Synergien auf vielen Ebenen. Und so steht Igefa seit Kurzem nicht mehr für eine Firmen-Kooperation, sondern für einen Konzern, der von Schleswig-Holstein aus geführt wird, und der mit beeindruckende Zahlen aufwarten kann: 25 Standorte, rund 800 Millionen Euro Umsatz, fast 3000 Beschäftigte, mehr als 350 Laster und über 200 000 Quadratmeter Lagerfläche.

Zahllose E-Mails, Konferenzen, Besprechungen, Verhandlungen. Und das alles im Corona-Modus. „Das war schon ein hartes Stück Arbeit, aber alle haben an den Erfolg geglaubt“, sagt Kai Kruse, Mehrheitseigner der Igefa SE – und bisheriger Alleingesellschafter des Kruse-Firmenverbundes. Bekannt ist der vor allem durch den Großhandels- und Logistik-Spezialisten Henry Kruse mit Sitz in Neumünster, direkt an der Autobahn 7. 2016 ist das Unternehmen hierher gezogen, weil in Kiel-Wellsee der Platz zum Wachstum fehlte. Rund 20 Millionen Euro flossen in den Bau des neuen Standortes mit rund 19 000 Quadratmetern Hallenfläche. Mehr als 10 000 Produkte lagen hier.

So wie es war, konnte es nicht bleiben

Der Markt verändert sich rasant. Mit der Digitalisierung steigen die Anforderungen der Kunden. Die wollen Tempo, Zuverlässigkeit, Flexibilität, Leistungen aus einem Guss – und das Ganze natürlich günstig. Und so setzte sich im Verbund die Einsicht durch: So wie bisher konnte es nicht bleiben.

Rund anderthalb Jahre hatten sich die Gespräche und Verhandlungen hingezogen. Und natürlich gab es Vorbehalte. Zwei der ursprünglich sechs Igefa-Unternehmen entschlossen sich, den Weg nicht mitzugehen, sondern eigenständig weiterzumachen. Mitte vergangenen Jahres dann die Erfolgsmeldung: Drei Familienunternehmen, die bislang unter dem Dach der Igefa kooperiert hatten, schlossen sich zu einem neuen Unternehmen zusammen.

Zur neuen Gesellschaft, die als Holding fungiert, gehören neben der Kruse-Gruppe (rund 350 Millionen Euro Umsatz, etwa 1000 Beschäftigte, davon 190 in Neumünster) die Unternehmen Eichler-Kammerer (Frankfurt) und Wittrock + Uhlenwinkel (Bremen). Während die Eigentümer dieser Unternehmen Gesellschafter des neuen Konzerns wurden, entschieden sich die Inhaber der Münchner Arndt-Gruppe, ihr Unternehmen zu verkaufen – also in der SE aufgehen zu lassen.

Mit der Igefa SE ist nach eigenen Angaben das europaweit größte Familienunternehmen seiner Art entstanden. Neben Niederlassungen in Deutschland verfügt der Konzern über Standorte in Dänemark, den Niederlanden, Österreich und Polen. Trotz der neuen Dimension legt man Wert auf Bodenhaftung: „Wir bleiben ein familiengeführtes Unternehmen – werden aber durch die Neustrukturierung entscheidungsstärker und agiler“, sagt Vorstandschef Jens Braasch.

Auch wenn die Fusion rechtlich vollzogen ist – „fertig“ ist der neue Konzern noch lange nicht. „Der größte Teil des Weges liegt noch vor uns“, sagt Vorstandsmitglied Jan Stübinger, zuständig für den regionalen Vertrieb. Unterschiedliche Kulturen müssen zusammengeführt, etliche Einzelgesellschaften integriert, IT- und andere Systeme vereinheitlicht werden. Alles keine leichten Aufgaben, doch nur als Einheit – davon sind die Initiatoren überzeugt – lassen sich die zunehmenden Herausforderungen meistern und das Wachstum auch in der Zentrale Neumünster absichern. Angepeilt für den Gesamtkonzern: der Milliarden-Umsatz.

Für den Wirtschaftsminister steht fest: „Diese Fusion ist ein großes Plus für den Wirtschaftsstandort Schleswig-Holstein.“ Und Henry Kruse? Der Großvater von Kai wäre beeindruckt, was aus der Firma geworden ist, die er 1934 in Kiel gegründet hatte. Lieferprogramm: Reinigungsmittel, Seife und selbst gekochtes Bohnerwachs.