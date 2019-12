Weihnachtsmänner sind in Schleswig-Holstein rar

Kiel

"Ich bin seit September ausgebucht", sagt Jan Patrick Faatz. Seit zehn Jahren tritt der 40-Jährige an Heiligabend als Weihnachtsmann auf. Zehn Auftritte in Kiel absolviert er am 24. Dezember 2019. Die meisten Familien würden ihn einige Jahre hintereinander buchen, teilweise schon im Januar. "Gerade jetzt vor Weihnachten häufen sich nochmal Anfragen, die muss ich leider alle absagen."

Jan Patrick Faatz sagt, es gebe vor allem zu wenig Weihnachtsmänner, die zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr an Heiligabend Zeit haben. Das bestätigt auch Petra Henkert, die mit ihrem Weihnachtsbüro in Zeuthen bei Berlin im 20. Jahr Weihnachtsmänner vermittelt, in der Vorweihnachtszeit bundesweit.

" Weihnachten ist ein Fest der Familie. Wer kann, verbringt die Zeit auch mit seinen Verwandten." Männer, die am 24. Dezember Zeit hätten, seien vor allem Studenten, Ledige und Rentner. Die Termine in der Vorweihnachtszeit könne sie noch gut besetzen, so Henkert. Es kämen etwa Schauspieler oder Promotion-Mitarbeiter zum Einsatz. "Das ist aber an Heiligabend nicht realisierbar."

Früher vermittelten Arbeitsagenturen Weihnachtsmänner

Während Weihnachtsmänner früher auch über die Arbeitsagenturen vermittelt wurden, wird dieser Service in Schleswig-Holstein aktuell nicht mehr angeboten. Ein Grund für die Abschaffung sei, dass sich die Situation auf der Angebots- und Nachfrageseite verändert habe, so Horst Schmitt, Sprecher der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit. "Im Laufe der vergangenen Jahre sind zum Beispiel Internetportale privater Vermittler entstanden, die, etwa im studentischen Milieu, gezielt Weihnachtsmänner suchen und vermarkten."

Wichtiger sei jedoch, dass für die Arbeitsagenturen die Vermittlung von Arbeitsuchenden in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung statt in kurzfristige Honorartätigkeiten absoluten Vorrang habe.

Weihnachtsmann-Darsteller werden über Webseiten gebucht

Ein Internetportal, über das man Weihnachtsmänner buchen kann, wird von der Hamburger Agentur Blank und Biehl betrieben. Deren Internetseite ist aufgebaut wie ein Online-Shop, man kann zwischen Weihnachtsmännern in "hochwertigen" oder auch "sehr hochwertigen" Kostümen wählen, sie kosten mindestens 159 Euro netto. Accessoires wie Glocke oder Thron lassen sich zusätzlich in den virtuellen Warenkorb legen.

Auch Darsteller mit echtem Bart können gebucht werden, es gibt sie ab 349 Euro netto. Allerdings sind diese momentan "Nicht auf Lager". "Die echten Weihnachtsmänner mit Bart sind selten", sagt Jan Biehl, der Geschäftsführer der Marketingagentur. "Sie werden früh gebucht. Außerdem haben sie oft noch einen eigenen Kundenkreis und sind nicht nur bei uns in der Kartei."

Blank und Biehl gebe es seit 13 Jahren, die Vermittlung von Weihnachtsmännern habe sich entwickelt, als Kunden nach Promotern in entsprechenden Kostümen gefragt hätten. Heute hat die Agentur nach eigenen Angaben 38.000 Einträge für Weihnachtsmänner und Engel in der Kartei, mehrere Tausend davon in Schleswig-Holstein.

"Wir sind gut aufgestellt. Menschen, die im Sommer als Promoter und Messehostessen arbeiten, treten im Winter als Weihnachtsmänner auf." In der Vorweihnachtszeit würden mehr gewerbliche Kunden die Darsteller buchen, etwa für Weihnachtsmärkte. Direkt an Heiligabend seien es mehr Familien.

Detailwissen beeindruckt Kinder beim Weihanchtsmann-Auftritt

Weihnachtsmann-Darsteller Jan Patrick Faatz schlüpft nur am 24. Dezember 2019 in die Rolle des bärtigen Mannes im roten Mantel. Für die Auftritte bei den Familien, die bei ihm etwa 100 Euro kosten, bereitet er sich vor: "In einem Vorgespräch erzählen mir die Eltern etwa, in welchen Schulfächern die Kinder besonders gut sind." Dieses Detailwissen des Weihnachtsmannes beeindrucke den Nachwuchs dann beim Auftritt besonders.

"Wer einen Weihnachtsmann buchen will, sollte das nicht erst auf den letzten Drücker tun, sondern schon einige Monate vorher", rät Faatz. Wer auf dem Land wohne, habe es mitunter besonders schwer, einen Darsteller zu finden - wegen der langen Anfahrten. "Da fällt es leichter, wenn sich etwa mehrere Familien in einem Dorf zusammentun und denselben Darsteller buchen."

