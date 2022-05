Wer jetzt vom Auto aufs Fahrrad umsteigt, schont nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel: Bis zu 30 Cent pro Kilometer können Sie sparen, wenn Sie vier gegen zwei Räder tauschen. Das haben österreichische Verkehrsexpertinnen und ‑experten unter Berücksichtigung vieler Faktoren, etwa Betriebs- und Anschaffungskosten, ausgerechnet. Wie Sie unnötige Ausgaben vermeiden, kleinere Reparaturen selbst durchführen und damit das Sparpotenzial Ihres Fahrrads ausnutzen können, haben wir einen Fachmann gefragt.

Wer sein Fahrrad ordentlich lagert, kann sich später die Investition in neue Reifen, Schläuche und Felgen sparen. Kontrollieren Sie deswegen regelmäßig den Luftdruck ihres Fahrrads – auch, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht nutzen: Sind die Reifen nicht ausreichend mit Luft gefüllt, besteht die Gefahr, dass sie sich kaputt stehen, warnt unser Fachmann, der eine Fahrradwerkstatt in der Region Hannover betreibt. Er empfiehlt in der Ruhephase Werte zwischen 3,5 und vier Bar. Wer auf Nummer sicher gehen, Schäden unbedingt vermeiden will und ausreichend Platz hat, kann sein Fahrrad auch hängend lagern.

Geringerer Luftdruck könne schließlich zu Rissen an den Reifen und Verformungen an den Felgen führen. „Wenn das Rad erst mal eiert, ist auch das Aufziehen neuer Schläuche und Mäntel schwierig. Im schlimmsten Fall müssen dann nicht nur neue Schläuche und Mäntel, sondern auch neue Felgen her.“ Wer sich kurz Zeit nimmt, um den Luftdruck zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, kann sparen.

So wählen Sie den idealen Luftdruck

Doch der richtige Luftdruck spielt nicht nur bei der Lagerung eine entscheidende Rolle, sondern auch während der Fahrt: Rund 80 Prozent aller Reifenpannen können laut Angaben des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) durch korrekt angepassten Druck verhindert werden.

Grundsätzlich können Sie sich bei der Wahl des optimalen Luftdrucks an den Angaben des Herstellers auf der Außenseite des Mantels orientieren. Der für Sie ideale Wert innerhalb des zulässigen Druckbereichs wird allerdings von zahlreichen Faktoren beeinflusst und ist unter anderem abhängig von ihrem Körpergewicht, der Größe und Breite der Reifen sowie dem Untergrund, auf dem Sie unterwegs sind. Angegeben wird der Luftdruck in bar oder psi.

Was passiert bei zu hohem oder zu niedrigem Luftdruck?

Ebenso wie zu wenig, kann auch zu viel Luftdruck gefährlich werden, warnt unser Experte. Wer dauerhaft über dem vom Hersteller angegebenen Maximalwert fährt, riskiert schwammiges Fahrverhalten, verminderte Haftung sowie platzende Reifen und erhöht damit die Gefahr für schwere Stürze. Wer konstant mit zu niedrigem Luftdruck unterwegs ist, erhöht nicht nur den Rollwiderstand und macht das Radeln damit anstrengender, sondern muss mit Schäden an Mänteln, Schläuchen und Felgen rechnen.

Was Sie tun können, wenn die Luft nicht im Reifen bleibt

Sie haben die Reifen den Angaben des Herstellers entsprechend mit Luft gefüllt – doch schon kurze Zeit später sind sie wieder platt? Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Mäntel oder Schläuche beschädigt sind und ausgetauscht werden müssen. Dass Reifen über einen längeren Zeitraum bis zu ein Bar an Luftdruck verlieren, ist übrigens ganz normal.

Mit etwas handwerklichem Geschick können Sie einen Schlauch- oder Reifenwechsel selbst durchführen. Allerdings kann sich die nötige Demontage der Räder als schwierig herausstellen, weiß unser Experte. So muss beispielsweise die Bremse gelöst, die Kette entspannt oder der Schnellspanner geöffnet werden. Wer unsicher ist oder nicht über entsprechendes Werkzeug verfügt, sollte diese Arbeiten besser einem Fachmann überlassen.

So wechseln Sie einen defekten Schlauch

Um einen defekten Schlauch zu erneuern, benötigen Sie zwei Reifenheber, einen neuen Schlauch und eine Luftpumpe. Die passende Größe des Schlauchs finden Sie entweder auf der Reifenflanke oder dem Schlauch selbst. Die Größe wird in Durchmesser mal Mindestbreite beziehungsweise Höchstbreite angegeben.

Demontieren Sie das Rad. Schrauben sie dann Ventil und Kappe mit den Fingern ab. Schieben Sie nun den Reifenheber an einer beliebigen Stelle unter den Mantel, heben Sie ihn über die Felge und hängen das Ende des Reifenhebers in die Speiche ein. Den zweiten Reifenheber setzen Sie wenige Zentimeter daneben an und heben mit ein wenig Druck den gesamten Mantel von der Felge. Entnehmen Sie nun den unter dem Mantel liegenden Schlauch und entfernen Sie den Mantel. Nun sollten Sie den Mantel auf äußerliche Beschädigungen und Fremdkörper untersuchen. Fahren Sie dazu die Innenseite des Mantels mit zwei Fingern Zentimeter für Zentimeter ab. Achten Sie dabei unbedingt auf äußerlich sichtbare Dornen, Splitter oder Scherben. So verhindern Sie Verletzungen.

Weist der Mantel keine Beschädigungen oder Fremdkörper auf, ist lediglich ein Wechsel des Schlauchs nötig. Für den Schlauchwechsel entfernen Sie zunächst das Sicherungsgummi und rollen den Schlauch vollständig aus. Schrauben Sie beim erneuten Entfernen des Ventils und der Kappe auch die Sicherungsmutter ab. Ziehen Sie nun den Mantel hälftig über die Felge – so bleibt ausreichend Platz für das Einsetzen des Schlauchs. Stecken Sie das Ventil durch das vorgesehene Loch in die Felge. Nun schrauben Sie die Sicherungsmutter, den Ventileinsatz sowie die Ventilmutter wieder auf das Ventil. Pumpen Sie den Schlauch nun so auf, dass er rund wird. Er sollte sich dabei nicht vollständig ausdehnen. Führen Sie den Schlauch nun vollständig unter den Mantel. Beachten Sie dabei, dass sich keine Falten bilden. Drücken Sie nun den Mantel vom Ventil ausgehend in das Felgenbett. Wenn Sie bemerken, dass Sie mit der Hand allein nicht mehr weiterkommen, stecken Sie den Reifenheber unter den Mantel und heben Sie ihn auf die Felge. Füllen Sie den Reifen nun mit dem entsprechenden Luftdruck.

Kann ich mein Fahrrad steuerlich absetzen?

Die Anschaffung eines privat genutzten Fahrrads können Arbeitnehmer nicht von der Steuer absetzen. Fahren Sie mit dem Fahrrad zur Arbeit, können Sie allerdings 30 Cent pro einfachem Entfernungskilometer als Werbungskosten geltend machen.

Sollte ich mein Fahrrad putzen?

Ja, sagt der Fachmann. Wer sein Fahrrad richtig pflegt, erspart sich nicht nur viel Ärger, sondern auch unnötige Kosten. Oft sei beispielsweise die Kette durch zu viel oder für ihre Pflege ungeeignetes Öl massiv verschmutzt. Es sorgt dafür, dass aufgewirbelter Schmutz haften bleibt und in den Antrieb gerät. „Bitte nicht ölen! Behandeln Sie die Kette stattdessen besser mit speziellen Reinigern“, rät unser Experte. Nehmen Sie die Kette dazu am besten ab und befeuchten Sie sie nur leicht. Überschüssigen Reiniger sollten Sie möglichst mit einem Tuch wieder entfernen. So beugen Sie einem defekten Antrieb vor.

Langfristig kann Schmutz am Fahrrad zu Rost oder Schäden am Lack führen. Das ist nicht nur optisch unschön, sondern kann auch teure Reparaturen beispielsweise am Antrieb verursachen. Der Fachmann empfiehlt deswegen, Dreck bei Bedarf mit einer geeigneten Bürste zu entfernen. Für die Kette eignen sich auch Pinsel.

Regelmäßige Kontrolle kann Kosten sparen

Reifen: Bevor Sie losradeln, sollten Sie die Reifen auf korrekten Luftdruck, äußerliche Beschädigungen und ausreichende Profiltiefe überprüfen. Konkrete Vorschriften gelten hier aber nicht. Mäntel und Schläuche kurzfristig flicken – davon rät unser Experte wegen mangelnder Haltbarkeit ab. Es sei dann langfristig kosten- und zeiteffektiver, die entsprechenden Teile direkt auszutauschen.

Beleuchtung und Klingel: Ganz anders sieht es bei den Vorschriften bezüglich der Beleuchtung am Fahrrad aus. Sie sind in Paragraph 67 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) geregelt. Verstöße können Radfahrende laut Angaben des ADFC bis zu 35 Euro kosten. Zusätzlich zum weißen Abblendlicht vorne und einer roten Rückleuchte sind demnach ein großer weißer Frontreflektor sowie ein großer Reflektor hinten verpflichtend. Wer Reflexionsstreifen an Reifenflanken hat, braucht keine zusätzlichen Reflektoren in den Speichen. Die Pflicht für dynamobetriebene Beleuchtung wurde 2013 abgeschafft.

Die Gründe für nicht funktionierende Beleuchtung können laut Angaben unseres Experten vielfältig sein und erfordern eine systematische Fehlersuche: Häufig seien nicht die Leuchtmittel Schuld, sondern beschädigte Leitungen. „Da muss man suchen wie verrückt.“ Wer noch nicht mit akku- oder batteriebetriebener Beleuchtung unterwegs ist, kann einen Seitenläuferdynamo beispielsweise bei Schwergang oder Feuchtigkeit leicht selbst wechseln. Es müsse nur das Kabel angeschlossen und das Laufrad justiert werden. Der Austausch eines Nabendynamos hingegen sei zu kompliziert für Laien.

Bei der Klingel ist die StVZO weniger spezifisch. Sie schreibt lediglich die Ausstattung mit einer „helltönenden Glocke“ vor.

Bremse: Wenn Sie den Bremshebel weit oder gar bis zum Anschlag anziehen können, bis die Bremswirkung einsetzt, müssen Sie ein- und nachstellen. Bei mechanischen Bremsen wie Felgen- oder Stempelbremsen können Sie das selbst erledigen: Überprüfen Sie zunächst, ob es Beschädigungen beispielsweise am Bremszug gibt. Ist das der Fall, müssen die entsprechenden Teile ausgetauscht werden. Sind die Bremsbeläge abgefahren, reicht das Nachstellen allein nicht mehr aus – dann müssen neue her. Wer gerade kein Werkzeug zur Hand hat und die Bremskraft kurzfristig erhöhen muss, kann die Schraube am Bremshebel mit den Fingern lösen, indem er sie gegen den Uhrzeigersinn dreht. Ziehen Sie nun den Seilzug ein bisschen heraus und befestigen Sie ihn mit der Kontermutter wieder.

Kontrollieren Sie nun die Position des Bremsschuhs: Dieser sollte sich mittig an der Felge befinden. Ist das nicht der Fall, öffnen Sie die Innensechskantschraube des Bremsschuhs mit einem Innensechskantschlüssel, korrigieren Sie seine Position und ziehen die Schraube wieder an. Zum Nachziehen der Bremse halten Sie den Bremszug gut fest und öffnen Sie die Innensechskantschraube mit einem Innensechskantschlüssel. Ziehen Sie nun am Bremszug, um den Abstand zwischen den Bremszangen so zu verringern, dass der Abstand zwischen Bremsschuh und Felge noch etwa drei Millimeter beträgt. Befestigen Sie abschließend die geöffnete Schraube. Für eine optimale Bremswirkung sollten sich die Bremszangen beim Betätigen des Bremshebels gleichmäßig bewegen. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die Federvorspannung der Rückholfeder noch anpassen. Betätigen Sie dazu mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Schraube an der Bremszange so lange, bis sich die Bremszangen parallel bewegen.

Hydraulische Bremsen sollten Sie bei verminderter Bremsleistung, Schleifen oder sonstigen Auffälligkeiten vom Fachmann kontrollieren und reparieren lassen.

Kette: Die Kette sollte nicht nur sauber und frei von Rückständen, sondern auch korrekt gespannt sein. Denn durch den Verschleiß der einzelnen Glieder wird die Kette immer länger. Bei zu niedriger Spannung besteht die Gefahr, dass sie vom Kettenblatt fällt und damit einen Antrieb des Fahrrads unmöglich macht. Wer mit zu hoher Kettenspannung unterwegs ist, benötigt einen höheren Kraftaufwand beim Fahren und riskiert durch einen erhöhten Verschleiß, dass die Kette reißt.

Eine Kette mit zu wenig Spannung erkennen Sie daran, dass Sie durchhängt oder abspringt. Spätestens dann sollten Sie sie nachspannen. Stellen Sie das Fahrrad am besten auf Sattel und Lenker und legen Sie etwas Karton oder Zeitungspapier unter. Mit einem Maulschlüssel lösen Sie nun die Schrauben rechts und links des Hinterrades so weit, dass Sie das Rad leicht bewegen können. Ziehen Sie das Rad nun so weit gerade nach hinten, dass Sie die Kette leicht 15 bis 20 Millimeter nach oben und unten bewegen können. Weil die Ritzel nicht gleichmäßig rund sind, sollten Sie das Rad drehen, bevor Sie es wieder befestigen. Ist die Kette bis zum Anschlag gespannt, ist es Zeit für einen Kettenwechsel.

Von Anne Reck/RND