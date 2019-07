Hacker, die Server eines Unternehmens in Geiselhaft nehmen, und Lösegeld für ein Passwort fordern: Was dem Juwelier Wempe aus Hamburg widerfuhr, geschah auch bereits Firmen in Schleswig-Holstein. Wempe zahlte das Lösegeld. Dass der Juwelier damit richtig handelte, bezweifeln Experten aus dem Norden.