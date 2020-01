Seit sieben Jahren fragen die Kieler Nachrichten im Dezember bei Unternehmen in der Region an: Wie laufen die Geschäfte? Ist im neuen Jahr eher Jobaufbau geplant oder Stellenabbau? Der weit überwiegende Teil der Firmen will die Zahl seiner Arbeitsplätze ausbauen, obwohl es an Risiken nicht mangelt.