Westensee

Der Termin war sorgfältig geheimgehalten worden, sicher auch, weil Fielmann Senior die Öffentlichkeit schon lange meidet. Gestern bestätigte das Unternehmen auf Anfrage, das Paar habe bereits am 1. Juni in der Dorfkirche St. Catharinen in Westensee ( Kreis Rendsburg-Eckernförde) den Bund fürs Leben geschlossen. Gefeiert wurde auf dem familieneigenen Bio-Gutshof Schierensee.

Irina Fielman wuchs in Moskau auf

Irina Fielmann, geborene Pecherskikh, wuchs in Moskau auf und arbeitete als Model. Sie studierte zunächst an der Staatlichen Pädagogischen Universität. Danach ging sie an die University of Westminster in London, wo sie ihren Master im Bereich Wirtschaft machte und als Marketing-Expertin beschäftigt war. Marc Fielmann war im vergangenen Jahr neben seinem Vater zum Vorstandschef aufgerückt. Inzwischen hat sich Seniorchef Günther Fielmann aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen. Der Optik-Konzen hat in Deutschland 600 Niederlassungen und verkauft bundesweit jede zweite Brille. Gas geben will das Unternehmen auch beim Online-Vertrieb.