Anlegerinnen gehen weniger auf Risiko

Kiel

Obgleich in einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Commerzbank nur neun Prozent der Schleswig-Holsteinerinnen sagen, dass sich ihr Lebenspartner grundsätzlich um Finanzthemen kümmert, zeigt die Erfahrung von Experten aus der Branche anderes.

„Von Frauen höre ich nach der Beratung oft den Satz: Da muss ich erst mal meinen Mann fragen. Umgekehrt sagen das Männer so gut wie nie“, erzählt Sabine Buurma, Leiterin der Serviceberatung bei der Kieler Commerzbank.

Oft bestimmt der Mann

„Bei unseren Veranstaltungen sind mehr als 80 Prozent Männer“, sagt auch Jörg Wiechmann, Geschäftsführer des Itzehoer Aktienclubs. Bei Ehepartnern hätten meist die Herren das Zepter in der Hand. „Bei den Aktienanlegern spüren wir nicht viel von den Errungenschaften der Gleichberechtigung. Es wäre zu wünschen, dass Frauen offensiver an die Aktienmärkte gingen“, so Wiechmann.

Wer viel Geld hat, kann Verluste eher verschmerzen

„Frauen entscheiden sich oft für ein Tagesgeldkonto, auch wenn sie damit kaum Vermögen aufbauen können. In risikoreichere Einzelaktien investieren sie eher selten“, sagt Uta Regina Voß, die mit ihrer Firma „Frau & Vermögen“ Anlegerinnen berät. Das sei ja auch eine Frage des Geldes: „Wenn Sie viel Geld haben, können Sie es eher mal verschmerzen, wenn Ihnen durch Aktien auch mal eine größere Summe verloren geht.“

Viele Frauen hätten nicht so hohe Summen übrig und überlegten sich deswegen sehr genau, welche Anlage für sie vorteilhaft sein könnte. Fonds oder ETFs, die einen Index nachbilden, seien eine gute Option. „Es ist gefährlicher nichts zu tun, als den ersten Schritt zu machen“, so Voß.

Lesen Sie auch: Trotz Rentenlücke - Viele Frauen scheuen Geldanlagen

Frauen machen weniger Fehler

Besonders gemanagte Fonds würden von Frauen gerne genommen, ist Buurmas Erfahrung. In der Kieler Niederlassung der Commerzbank macht das Geld von Kundinnen weniger als die Hälfte des Spardepotvolumens aus. „Dabei machen Frauen oft mehr richtig bei ihren Anlagen als Männer“, so Buurma.

Das lässt sich sogar in Zahlen ablesen: Laut einer Privatanlegeranalyse der ING Deutschland haben die Wertpapierdepots von Anlegerinnen im vergangenen Jahr durchschnittlich 24,11 Prozent Rendite erreicht und damit einen halben Prozentpunkt mehr als Männer. Anlegerinnen machten keine Schnellschüsse und träfen ihre Entscheidung oft fundierter. „Weil sie ihre Fonds lieber verwalten lassen und seltener handeln, kommen sie oft besser durch schlechte Börsenzeiten“, so Buurma.

Einer Studie der Consorbank zufolge traden Männer im Durchschnitt 17,4 mal im Jahr, Frauen nur 7,6 mal. Demnach investieren Männer gerne in Aktien von Banken und Technologieunternehmen, Frauen seien dagegen weniger auf Branchen festgelegt.

Lesen Sie auch: Anne Holbach zu Geldanlagen und Frauen

Männer überschätzen sich

„Viele Männer sind over-confident, sie überschätzen sich gerne mal. Das führt an der Börse dazu, dass sie denken, sie wissen schon, was sie tun und sie setzen mehr auf ein Papier. Frauen sind dafür nicht so anfällig. Sie investieren eher breit gestreut“, so Wiechmann. Frauen verspielten so gut wie nie Haus und Hof, sagt auch Voß.

Der Spieltrieb spielt eine Rolle

Laut Wiechmann neigen Frauen aufgrund ihres hohen Sicherheitsbedürfnisses aber dazu, sich schneller abschütteln zu lassen, sobald es mit den Kursen abwärts gehe. „Bloß schnell verkaufen und das Geld da wieder rausholen“, sei die Denkweise. Männer folgten einem stärkeren Spieltrieb. „Die erzählen sich unter Freunden auch stolz, wie sie den Dax geschlagen haben“, so Buurma.

Vielen Frauen sei es dagegen wichtig, in nachhaltige Dinge zu investieren, so Voß. „Sie interessieren sich stark für Nachhaltigkeitsfonds. Männer haben das weniger auf dem Schirm.“

Lesen Sie weitere Nachrichten aus der Wirtschaft.