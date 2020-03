Wie ein Alarmruf auf Facebook wirkt

Kiel.

Am Mittwoch setzte er auf Facebook einen Notruf ab, weil er dingend einen Überbrückungskredit braucht und nicht verstehen kann, dass seine langjährige Hausbank von ihm einen Berg von Unterlagen verlangt – bis hin zu einer Rentabilitätsvorausschau für 2020. Wer kann die in diesen Zeiten liefern?

Seit 22 Jahren rüstet das Unternehmen Vereine aus

Buchwald ist Inhaber von Teamsport Friedrichsort, einem Kieler Unternehmen mit 25 Mitarbeitern, das in der Sportszene den besten Ruf genießt. Seit 22 Jahren rüstet die Firma Vereine mit allem aus, was man für den Mannschaftssport braucht, vom Trikot bis zum Torwarthandschuh. Auch der THW Kiel lässt seine Trikots von Buchwald beflocken – also mit Vereinsoptik und Sponsorenlogos veredeln.

Vor Wochen schon brach der Umsatz ein

Vor Wochen bereits sah Buchwald das Unheil kommen. Der Umsatz knickte brutal ein, denn niemand kauft Sportklamotten, wenn alle Spiele abgesagt sind und auch nicht mehr trainiert wird. Für März reicht das Geld zwar noch, um die laufenden Kosten zu decken, doch was ist danach?

Der erste Weg führte zum Förderlotsen

Ein Förderlotse der Investitionsbank zeigte dem Kaufmann Wege auf, um an einen Überbrückungskredit zu kommen. Doch ohne die Hausbank geht gar nichts. Das ist die Förde Sparkasse. Obwohl die Bank Teamsport von Anfang an begleitet hat, alle Zahlen kennt und das Unternehmen nach Buchwalds Aussage bislang keinen einzigen Kredit aufnehmen musste, gerät der Unternehmer in die ganz normale Kreditbürokratie.

Offener Brief an die Sparkasse

Buchwald soll jede Menge Unterlagen beibringen, darlegen, dass die wirtschaftliche Entwicklung seines Unternehmens eine Rückzahlung des Kredits auch erwarten lasse. In einem offenen Brief an die „sehr geehrten Kreditentscheider und Entscheider über Existenzen“, den er auf Facebook postet, macht Buchwald seinem Frust Luft: „Wie in Gottes Namen kann von mir in dieser Zeit, wo Menschen um ihr Leben, um ihre Existenz und um ihre Familien fürchten, so etwas verlangt werden?“ Zudem signalisiert die Bankberaterin ihm, dass man erst prüfen müsse, aus welchem Topf die Nothilfe denn am besten fließen könne.

Welle der Solidarität

Der Post schlägt ein. Binnen weniger Stunden erhält Buchwald eine Flut von Solidaritätsbekundungen. Mehr noch: Am selben Tag meldet sich seine Bankberaterin und sagt zu, Tempo in die Sache zu bringen. Als Sofortmaßnahme erhöht das Institut den Dispo der Firma. Buchwald hofft, dass er den Kreditvertrag nun in wenigen Tagen unterschreiben kann.

Kein Banken-Bashing

Dem Teamsport-Inhaber ist eines enorm wichtig: Trotz seines emotionalen Facebook-Posts will er der Sparkasse nicht den schwarzen Peter zuspielen: „Die Zusammenarbeit mit der Bank war all die Jahre ganz hervorragend.“ Und auch jetzt gebe es einen sehr engen Kontakt: „Ich breche eine Lanze für die Sachbearbeiter in allen Banken, die jetzt ganz einfach überrollt werden.“

Sparkasse verspricht schnelle Hilfe

André Santen, Sprecher der Förde Sparkasse, räumt ein, dass das Institut im Fall Teamsport zunächst die Standard-Kreditprozessen angewandt habe. Doch damit ist bei Corona-Notfällen nun Schluss: Ab sofort werde die Bank Unternehmen mit einer Palette von Maßnahmen aus Liquiditätsengpässen helfen – von der Tilgungsaussetzung per Anruf oder Mail bis zum schnellen Überbrückungskredit.

