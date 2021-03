Kiel

Eigentlich sollten in den Fitnessstudios am Montag die Türen geöffnet werden, als Sportstätten für Individualsport. Doch auch wenn viele Kunden darauf gehofft hatten, wird es nicht passieren. Denn die Bedingungen der Landesregierung für die Öffnung sind streng – sodass manche Studios gar nicht erst aufmachen.

Karl Pröhl betreibt am Kieler Hauptbahnhof das große Studio Seaside Sports. Er verzichtet auf die Öffnung unter diesen Bedingungen und hat, gemeinsam mit vier anderen Fitnessstudio-Betreibern aus Kiel, Lübeck und Ahrensburg, einen offenen Brief an Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) geschrieben.

Offener Brief an Daniel Günther von Fitnessstudio-Betreibern

Durch die Auflagen sei „ein fairer und halbwegs normaler Trainingsbetrieb nicht möglich“, heißt es darin. Denn es sind nur zwei haushaltsfremde Personen oder mehrere haushaltsgleiche Personen pro Raum zugelassen. Weil Seaside Sport aber 2000 Quadratmeter Fläche hat, und er aus Versicherungsgründen einen Trainer und eine Person am Empfang bereitstellen muss, bliebe bei ihm gar kein Raum mehr für die Kunden, so Pröhl. Das ginge auch anderen großen Studios so, sagt er.

Schwierig wäre es auch, die Mitgliedsbeiträge zu erheben, wenn nur eine kleine Zahl an Personen ins Studio dürfe, während die meisten draußen warten müssten, sagt Pröhl. Er will nicht die Politik grundsätzlich kritisieren. Aber er und seine Mitstreiter bitten das Land, die Verordnung zu überdenken und sich für einen „praktikablen Trainingsbetrieb“ einzusetzen, auch beim Bund.

Öffnung im Lockdown: Kleine Fitnessstudios haben bessere Möglichkeiten

Malte Gertenbach dagegen findet, dass die Verordnung kein Grund für Aufregung sei. „Es ist nicht explizit kommuniziert worden, dass jetzt Fitnessstudios wieder öffnen dürfen“, sagt der Betreiber des Studios „Fit Kiel“. „Geöffnet werden dürfen Sportstätten für den Individualsport, und die Fitnessstudios wurden da mit einbezogen.“

Gertenbach öffnet seine beiden Studios. „Wir haben aber auch ein anderes, hochwertiges Konzept, bei uns gibt es Personal Training.“ Und das sei in je drei Räumen in seinen Studios möglich, auch wenn das Training in kleinen Gruppen wegfalle. Für die großen Studios sei die Lage natürlich ärgerlich, aber diesmal ginge es um die kleinen Anbieter.

Viele haben ihre Beiträge fürs Fitnessstudio weiter gezahlt

Bei den Mitgliedsbeiträgen müsse man auf die Mitglieder zugehen, findet Gertenbach. „Viele haben ihre Beiträge weiter gezahlt aus Solidarität, weil sie sagen, ich möchte nicht, dass ihr irgendwann schließen müsst.“ Natürlich, solange die Studios geschlossen waren, hätte man nicht zahlen müssen. Aber Gertenbach hat versucht, so wie andere Studios auch, mit einem breiten Programm an digitalem Training etwas zu bieten.

Problematisch ist für viele Studios, dass die beiden großen „Eintrittswellen“ wegfielen: Besonders zu Jahresbeginn und im Frühjahr wollen vielen Menschen in ein Fitnessstudio eintreten. Zu Jahresbeginn steckten sie aber im Lockdown, ebenso wie im Frühjahr 2020.

Wenigstens eine Teilöffnung hinbekommen

Das berichtet auch Julia Körner, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der IHK zu Kiel. „Fitnessstudio ist eben nicht gleich Fitnessstudio“, stellt sie fest. Einige seien eher im gesundheitsorientierten Sport tätig. Aber es gebe eben auch die großen Studios und die Ketten, wo auch die soziale Komponente eine Rolle für die Mitglieder spiele.

„Dabei haben viele Studios ausgefeilte Belüftungsanlagen. Innerhalb einer halben Stunde kann mit einer solchen Anlage die gesamte Luft einmal ausgetauscht werden.“ Nur wie solle das klassifiziert, überwacht und politisch umgesetzt werden?

Doch auch, wenn der Lockdown vorbei sei, bleibe die Lage für viele Studios schwierig – eben weil die neuen Mitglieder fehlten. Körner: „Aber ich freue mich, dass wir wenigstens für einige eine Teilöffnung hinbekommen haben.“