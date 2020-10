Bereits am Wochenende soll der unfertige Neubau "Honfleur" die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) verlassen. Der ehemalige Werfteigner Siem Offshore will das nicht fahrbereite Schiff in Norwegen fertigstellen lassen. Damit hat die Flensburger Werft derzeit keinen Neubau mehr.