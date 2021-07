Flensburg

Die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft übernimmt nach eigenen Angaben 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schiffbauanlagen, Markenrechte und das geistige Eigentum des Unternehmens Nobiskrug, so die von der FSG beauftragte Agentur Schellenberg & Kirchberg in einer Mitteilung.

Entsprechende Kaufverträge seien am Freitag unterzeichnet worden. Über den Kaufpreis habe man Stillschweigen vereinbart. Das Kartellamt muss dem Kauf noch zustimmen.

Das sogenannte Closing, also das Wirksamwerden des Vertrags nach Erfüllung der festgelegten Bedingungen, ist nach Angaben von Schellenberg & Kirchberg für August 2021 vorgesehen.

Flensburger Schiffbau-Gesellschaft setzt auf den Bau von Superjachten

Die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) ist ein Unternehmen der Tennor Gruppe. Deren Gründer, Lars Windhorst, erklärt zum Erwerb von Nobiskrug: „Die Übernahme von Nobiskrug ist für uns ein wichtiger strategischer Schritt. Mit Nobiskrug erhalten wir einen Zugang zum attraktiven Wachstumsmarkt Superyachtbau. Die renommierte Werft steht wie nur wenige andere für innovativen und ökologisch anspruchsvollen Individualschiffbau (...)“.

Um Nobiskrug effizient aufzustellen, werde FSG-Geschäftsführer Philipp Maracke beide Werften in Personalunion führen.

Insgesamt sollen 645 Menschen beschäftigt werden

Bereits am Freitag wurden Pläne für personelle Einschnitte deutlich: Das Management werde deutlich gestrafft, die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft und Nobiskrug eine betriebliche Kooperation begründen: „In der Konstruktion, im Einkauf, in der Fertigung, im Finanz- und Rechnungswesen, im Personalbereich und in der IT werden die Kräfte gebündelt und wettbewerbsfähige Strukturen für alle Schiffbauprojekte und Märkte aufgebaut. Insgesamt werden beide Unternehmen zusammen 645 Mitarbeitende beschäftigen“, so die beauftragte Agentur Schellenberg & Kirchberg in ihrer Mitteilung.

Nobiskrug meldete im Frühjahr Insolvenz an

Nobiskrug hatte im April einen Insolvenzantrag gestellt. Als Grund hatte das Management kritische Entwicklungen im Jachtbau genannt. Nobiskrug gehört zur internationalen Schiffbaugruppe Privinvest. Teil der Gruppe sind auch die Werften German Naval Yards Kiel und die Lindenau-Werft in Kiel. Beide Schiffbaubetriebe sind von der Nobiskrug-Insolvenz nicht betroffen.