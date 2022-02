Kiel

 Hunderttausende Ukrainer sind auf der Flucht – doch wie viele davon nach Schleswig-Holstein kommen, ist schwer abzuschätzen. Das Land und die Kommunen bereiten sich deshalb auf alle Eventualitäten vor, erklärte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) vergangene Woche. Nun richten Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) und Alexander Blažek, Vorstandsvorsitzender des Grundeigentümerverbandes Haus und Grund Schleswig-Holstein einen Appell an alle Vermieter.

„Die Flüchtlinge aus der Ukraine brauchen unsere Hilfe, um nach ihrer Ankunft in Schleswig-Holstein ein Dach über dem Kopf zu haben“, teilten sie am Wochenende mit. Deshalb sollen Vermieter zur Verfügung stehenden Wohnraum den örtlichen Wohnungsämtern melden. „Das ist das Mindeste, was die Wohnungswirtschaft angesichts dieser Katastrophe unternehmen kann.“

Die beiden Verbände hätten bereits 2015 Flüchtlinge mit Wohnraum versorgt. Nun hoffen Breitner und Blažek, dass sich die Mitgliedsunternehmen und die privaten Kleinvermieter „genauso solidarisch wie damals zeigen und unbürokratisch helfen“. Humanität sei das Gebot der Stunde.