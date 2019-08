Hannover

Hannovers Flughafen-Chef Raoul Hille hat sich ungewöhnlich deutlich zur Klimaschutz-Debatte geäußert. Für Flugreisen muss sich aus seiner Sicht niemand schämen, sagte Hille der Deutschen Presse Agentur. Holle macht sich stattdessen für technologische Lösungen stark, die Flüge umweltverträglicher machen könnten.

Auf die Debatte um teurere Flugtickets und die sogenannte Flugscham reagiert der Flughafen-Chef mittlerweile gereizt. „Ganz ehrlich: Wenn ich das Wort Flugscham höre, kriege ich Blutdruck“, sagte er. „Keiner muss das Fliegen mögen und man kann alles diskutieren, aber bitte im Lichte objektiver Fakten.“ In Deutschland gingen lediglich 0,3 Prozent des CO2-Ausstoßes auf Inlandsflüge zurück, weltweit mache der Luftverkehr zwischen 2 und 3 Prozent der Emissionen aus.

„Verzichtet mal auf Netflix“

„So lange die Kohlekraftwerke brummen, spielt es überhaupt keine Rolle, ob wir fliegen oder nicht“, sagte Hille. Auch das Internet habe einen höheren CO2-Fußabdruck als die Luftfahrt. „Da höre ich aber nichts von den Fridays-for-Future-Kids nach dem Motto: "Verzichtet mal auf Netflix".“

Unterdessen starten Klimaschützer eine Kampagne gegen Flugreisen. Die anonymen Aktivisten von „am Boden bleiben“ fordern, den Flugverkehr zu reduzieren und treten für eine Verkehrswende hin zu mehr Bahnverkehr ein.

Satirisches Bekennerschreiben

Auch kritisieren sie, dass Fliegen eine zutiefst ungerechte Form der Mobilität sei. „70% der Emissionen, die in Deutschland durch den touristischen Flugverkehr entstehen, werden von einer wohlhabenden Minderheit – ca 4 Prozent – verursacht”, schreibt die Gruppe in einem satirischen Brief, indem sich die Gruppe dazu bekennt, für die Pannen beim Bau des Berliner Flughafens verantwortlich zu sein.

Hille hingegen plädiert dafür, die Luftfahrt klimaschonender zu gestalten. Er fordert deshalb mehr Geld für die Erprobung von umweltverträglichen Kerosin-Alternativen. „CO2-freies Fliegen wird möglich sein in 20 Jahren, vielleicht schon eher“, sagte Hille. „Aus CO2 und Wasser kann mit regenerativer Energie synthetisches Kerosin hergestellt werden. Das ermöglicht CO2-freies Fliegen. Im Labormaßstab funktioniert das schon. Binnen zehn Jahren ist das im großindustriellen Maßstab zu machen.“

Mehr Subventionen für neue Treibstoffe

Um entsprechende Projekte zu finanzieren, solle die Luftverkehrsabgabe von rund einer Milliarde Euro im Jahr zweckgebunden dafür genutzt werden, schlug Hille vor. Europa habe die Chance, mit der Power-to-Liquid-Technologie eine weltweit führende Rolle einzunehmen, sagte der Manager weiter. „Das wäre ein Segen für die Umwelt.“

Bundesumweltministerin Svenja Schulze hatte jüngst gemahnt, an die Verwendung von PtX (Power-to-X) strenge ökologische Maßstäbe anzulegen. Für eine klimapolitisch sinnvolle Nutzung von PtX müsse es sich um Produkte aus Erneuerbaren Energien handeln, sagte sie.

Hille hält mit Blick darauf ein Pilotprojekt in Niedersachsen für denkbar, wo an der Küste viel Windenergie produziert wird. „Statt die Windräder in Norddeutschland abzuschalten, weil das Stromnetz die Energie nicht aufnehmen kann, können wir daraus doch synthetisches Kerosin herstellen“, sagte er. Und auch die Autoindustrie könne so gewonnene synthetische Kraftstoffe nutzen.

Ohne Flugverkehr geht es nicht

Die politische Diskussion über eine Kerosinsteuer oder CO2-Bepreisung hält Hille, der die Geschäfte des Airports in Hannover seit 2004 führt, für nicht zielführend, so lange das Geld nicht in Projekte zur Verbesserung der CO2-Bilanz fließt. „Ich höre im Moment nur, was alles verboten und teurer werden soll. Das ist der falsche Weg, das ist Stimmungsmache. Man wird nicht auf den Flugverkehr verzichten können“, sagte er.

Eine nationale Kerosinsteuer, wie von den Grünen gefordert, habe zudem zur Folge, dass die Flugzeuge im Ausland betankt würden, mehr Kerosin an Bord hätten und somit mehr CO2 ausstießen. „Eine Kerosinsteuer funktioniert nur, wenn sie in vielen Ländern gleichzeitig kommt.“

Von RND/dpa