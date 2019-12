Sparkassen: Probleme bei Überweisungen

Kiel

Seit Donnerstag melden Sparkassen-Kunden, dass es massive Störung beim Zahlungsverkehr gibt. Dadurch wurden Überweisungen und Geldeingänge nicht verbucht.

Probleme beim IT-Dienstleister

Nach Angaben der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale sind die Probleme auf Störungen beim "IT-Dienstleister der Sparkassen" zurückzuführen. Betroffen sei nicht das Anmelden im Online-Banking, sondern die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Das könne dazu führen, dass Rechnungen nicht beglichen und Lohn- und Gehaltszahlung nicht überwiesen werden können.

Auch Förde Sparkasse betroffen

Laut dem Portal alle-stoerungen.de sind von den Problemen Sparkassen-Kunden bundesweit betroffen.

Bei der Förde Sparkasse heißt es, die Störung sei "zu 95 Prozent" behoben. Spätestens am Dienstag sollten die letzten Zahlungen die Konten der Zahlungsempfänger erreichen.

Ausgleich bei finanziellen Schäden

"Wir haben Kundennachfragen zu dem Thema erhalten, jedoch halten sich diese bis dato noch in Grenzen", so ein Sprecher. Wenn den Kunden durch die technische Störung finanzielle Schäden entstanden seien, werde die Landsbank Hessen diese gegen entsprechenden Nachweis begleichen: "Kunden können sich in der Angelegenheit zunächst an uns wenden, wir werden das entsprechend weiterleiten."

