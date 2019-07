Kiel

Götz Bormann betonte, dass der erneuerte Fuhrpark aber nur einen Teil der Nachhaltigkeitsstrategie des Geldinstituts abbilde.

Zehn alte Benziner hat die Bank ausgemustert, stattdessen können die Mitarbeiter jetzt auf fünf elektrische BMWi3 und drei Toyota-Hybridautos zugreifen. Eins der Elektroautos hat die Förde Sparkasse schon länger im Gebrauch. Insgesamt sei die Flotte damit von 16 auf zwölf Fahrzeuge geschrumpft.

CO2-Ausstoß wird deutlich verringert

Laut Bormann kann der CO2-Ausstoß mit den Neuwagen auf weniger als ein Siebtel verringert werden. Während die Autos mit reinem Elektroantrieb in Kiel, Plön und Eckernförde eingesetzt werden, sollen die Hybride ab Suchsdorf, Lütjenburg und Preetz fahren.

Um sie mit Strom zu versorgen, wurden in Plön und in Eckernförde neue Ladesäulen für den internen Gebrauch errichtet. Hinzu kommen Strom-Tankstellen im Parkhaus an der Kieler Hauptfiliale.

Sparkasse setzt hundertprozentig auf Ökostrom

Die Autos seien nur eine sichtbare Maßnahme der Förde Sparkasse, wenn es um Klimaschutz gehe, so Bormann. Kevin Bröde kümmert sich als Nachhaltigkeitsmanager der Bank bereits seit drei Jahren um die Thematik. Hier gebe es an vielen Ecken noch etwas zu tun. Es sei aber auch schon einiges geschafft.

Als ein Beispiel nennt Bröde die Umstellung auf 100 Prozent Ökostrom sowie Einsparmaßnahmen an den Standorten. Allein in der Hauptstelle Kiel habe die Förde Sparkasse in den vergangenen Jahren ihren Energieverbrauch von 2454 Megawattstunden auf 895 Megawattstunden senken können.

Auch Anlageprodukte sollen nachhaltig sein

Bei Veranstaltungen versucht die Sparkasse CO2-neutral zu arbeiten. Um den Ausstoß auszugleichen, erwerbe die Bank etwa MoorFuture-Zertifikate und trage so zur Renaturierung des Königsmoors im Kreis Rendsburg-Eckernförde bei. Zu Brödes Hauptaufgaben gehört es, im Kerngeschäft für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen.

Bei Geldanlageprodukten und Kreditportfolios gelte es darauf zu achten, die klassischen Kriterien um soziale und ökologische Aspekte zu ergänzen. „Das wird immer stärker nachgefragt – auch von Privatkunden“, so Bröde.