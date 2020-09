Kiel

„Wir werden das neue Haus nicht als AG aufstellen, um einen Zusammenschluss mit der Hamburger Sparkasse zu erleichtern“, sagte der Vorstandschef der Förde Sparkasse der „Börsenzeitung“. Zudem stellte Bormann klar, dass kein Mitarbeiter als Folge die Fusion Einschnitte bei der Bezahlung befürchten müsse. Angestrebt werde der Verbleib des neuen Hauses im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Entstehen solle eine Aktiengesellschaft, die zu 75 Prozent von kommunalen Eigentümern getragen werde und Mitglied im TVöD sei.

Fusionierte Sparkasse: Geschäftsgebiet quer durch Schleswig-Holstein

Vor einer Woche hatten die Vorstände beider Institute Gespräche über eine Verschmelzung unter dem Dach einer Aktiengesellschaft angekündigt. Mit dem größten Zusammenschluss in der Geschichte der Nord-Sparkassen entstünde ein Institut mit mehr als zehn Milliarden Euro Bilanzsumme, 1700 Beschäftigten und einem Geschäftsgebiet, das quer durch Schleswig-Holstein reicht.

Anzeige

Gegenwind kommt vom Deutschen Landkreistag. Dessen Hauptgeschäftsführer, Hans-Günter Henneke, fürchtet eine schleichende Privatisierung. Henneke ist auch Vizepräsident des Deutschen Sparkassenverbandes ( DSGV). Ein rotes Tuch ist für ihn vor allem die ebenfalls als AG organisierte Hamburger Sparkasse ( Haspa). Deren Eigentümerin, die Haspa-Finanzholding, würde durch ein Zusammengehen ihren Einfluss im Norden ausdehnen.

Weitere KN+ Artikel

Montag Treffen des Deutschen Sparkassenverbandes in Berlin

Spannend dürfte es am kommenden Montag werden: Bei einem Spitzentreffen des DSGV in Berlin haben Bormann und Henneke die Gelegenheit, ihre Positionen persönlich auszutauschen. Als Landesobmann ist Bormann auch oberster Vertreter alle Sparkassen in Schleswig-Holstein.

Weitere Nachrichten aus der Wirtschaft lesen Sie hier.