Kiel

Trotz schwieriger Marktsituation übertraf die Nummer eins der elf Sparkassen im Land 2020 einen Jahresüberschuss von 7,6 Millionen Euro einfahren und damit den Vorjahreswert (7,5 Millionen) leicht. Die Bilanzsumme kletterte auf 8,4 Milliarden Euro – ein Plus von 7,7 Prozent.

Nach wie vor wichtiger Wachstumstreiber: Das Geschäft mit privaten Immobilienfinanzierungen. Hier wuchs das Neugeschäftsvolumen um 431 Millionen Euro – ein Plus von 10,5 Prozent. „Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist in der Region weiterhin sehr präsent“, resümiert das Institut: „Angebotene Immobilien verbleiben nur sehr kurz auf dem Markt.“ Grundstücke in Neubaugebieten seien zumeist sogar noch schneller vermittelt.

Nun drohen doch Negativzinsen

Weil viele Kundinnen und Kunden aufgrund der eingeschränkten Konsummöglichkeiten in der Pandemie größere Beträge auf Giro- und Tagesgeld parken, dürfte auch die Förde Sparkasse bald das machen, was sie bislang stets vermeiden wollte: Negativzinsen auf private Sichteinlagen einführen. „Wir können uns dem Markt nicht entziehen“, sagt Vorstandschef Götz Bormann. Noch in der ersten Jahreshälfte soll eine endgültige Entscheidung fallen.

Fokus auf Wertpapiere

100 Prozent Sicherheit – und dann auch noch Rendite erwirtschaften: Diese Zeiten sind auch beim Platzhirsch in der Region vorbei: „Wir führen viele Gespräche mit Kunden, um sie für die Anlage in Wertpapieren zu gewinnen“, sagt Bormann. Nur so ließen sich in vielen Fällen Wertzuwächse erzielen und Inflationsverluste vermeiden. Offenkundig zeigen die Gespräche Erfolge. So stieg der Nettoabsatz von Wertpapieren um 157 Prozent oder 127 Millionen Euro. Insgesamt konnte die Förde Sparkasse 2020 mehr als 5100 neue Kundendepots eröffnen – ein Zuwachs von 11,6 Prozent.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neue Beratungsaufgaben durch Coronakrise

Die Corona-Pandemie hat die Bank und zahlreiche ihrer Kunden nach Angaben des Instituts vor „immense Herausforderungen“ gestellt. Wo es Probleme gab, seien individuelle Lösungen erarbeitet worden, die „weit über das staatliche Maß an Hilfeleistungen hinausgingen“, sagt Vertriebsvorstand Peter Moll. „Aussetzungen von Zins- und Tilgungsraten für bis zu sechs Monate, die kurzfristige Bereitstellung von Liquiditätsdarlehen und die Einrichtung zusätzlicher Kreditlinien waren das Gebot der Stunde.“

Trotz der schwierigen Marktbedingung konnte die Förde Sparkasse 2020 ihr Kernkapital um 28 Millionen Euro aufstocken. Damit erreicht der entscheidende Wert für die Risikotragfähigkeit eine Quote von 14,1 Prozent – 2019 waren es 13,5 Prozent. Das Kreditvolumen erhöhte sich insgesamt um 5,3 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro. Aktuell betreibt die Förde Sparkasse 48 personenbesetzte und 36 SB-Filialen – Änderungen seien derzeit konkret nicht geplant. Die Zahl von rund 1300 Beschäftigte soll stabil gehalten werden.