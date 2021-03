Kiel

Die Wasserstoffwirtschaft im Norden rüstet sich für den Aufbau. Auf der Auftaktveranstaltung zur Wasserstoffstrategie, für die das Land Fördermittel in Höhe von 30 Millionen Euro aufgelegt hat, stellte Umweltminister Jan-Philipp Albrecht am Donnerstag eine weitere Bundesratsinitiative vor. Es wurden aber auch die Ergebnisse zweier neuer Gutachten präsentiert, die etwa den Aufbau von 19 Wasserstofftankstellen im Land vorsehen.

„Unsere Vision ist, Schleswig-Holstein zur Drehscheibe für grünen Wasserstoff zu machen“, sagte Albrecht auf der Digitalkonferenz vor rund 290 Teilnehmern. Das Land habe beste Bedingungen, denn es werden, gemessen am eigenen Verbrauch, deutlich über 150 Prozent erneuerbare Energien produziert. Doch damit ausreichend grüner Wasserstoff daraus hergestellt werden kann, müsse der Strom dafür von Abgaben und Umlagen entlastet werden. Ebenso müsse die CO2-Bepreisung bei fossilen Energieträgern ausgebaut werden.

Erzeugung soll bis 2030 kräftig hochlaufen

Dafür hat das Land eine neue Bundesratsinitiative aufgelegt, die am 26. März in der Länderkammer beraten wird. In dem Entschließungsantrag sind eine Reihe von Forderungen an den Bund enthalten, die auf die EEG-Umlage abzielen, auf den wirtschaftlichen Weiterbetrieb älterer Windkraftanlagen und die Überarbeitung des „Energiemarktdesigns“.

Die Kapazität für die Erzeugung von grünem Wasserstoff soll im Norden bis 2025 auf 370 Megawatt steigen, bis 2030 dann aber auf 930 Megawatt, wie Gutachter Felix Schimek berichtete.

Bisher kein Durchbruch im Verkehr

Wirtschafts-Staatssekretär Thilo Rohlfs sieht im Verkehrsbereich vor allem Nachholbedarf bei der Tankstellen-Infrastruktur. „Es gibt viele Gründe, warum Wasserstoff bisher nicht zum Durchbruch gekommen ist“, sagt Rohlfs - etwa die Kosten. Bis zum Jahr 2030 solle dieser aber wettbewerbsfähig hergestellt werden.

„Alles, was sehr schwer ist und weit transportiert werden muss, wird im Verkehr Wasserstoff brauchen“, sagte Christiane Averbeck, Geschäftsführerin der Klima-Allianz Deutschland, und nennt die Schifffahrt, die Schwerlastverkehre und auch das Fliegen als Beispiele. Bei leichteren Fahrzeugen über kürzere Entfernung, wie also private Pkw, werde dagegen die Batterietechnologie dominieren.

Verbindung für Wasserstoff-Fahrzeuge nach Skandiavien

Das sieht auch Martin Robinius so, der das Gutachten zur Wasserstoffmobilität erstellt hat. „Je weiter, desto eher kommt Wasserstoff ins Spiel“, sagt Robinius. Das Gutachten sieht vor, in Schleswig-Holstein mindestens acht mittelgroße öffentliche Tankstellen bis zum Jahr 2025 aufzubauen und elf kleinere Tankstellen. Dort können Busse und Lkw mit Wasserstoff versorgt werden. Sie sollten an den Hauptverkehrsachsen als „europäische Brücke nach Dänemark, Schweden und Norwegen“ stehen. Allerdings müsse der Aufbau bezuschusst werden, mit bis zu 90 Prozent der Investitionskosten. Dies werde in anderen Ländern wie Bayern auch so praktiziert.

„Wertvolle Hinweise“ seien das für den Aufbau der Infrastruktur, sagt Staatssekretär Rohlfs. „Hier sehen wir große Potenziale für LKW, Omnibusse, sonstige Nutzfahrzeuge und auch PKW.“ Schon jetzt gebe es fünf Wasserstoff-Tankstellen im Land, überwiegend an der Westküste. Eine Richtlinie, um den Aufbau der Tankstellen zu fördern, werde bis Mitte des Jahres erarbeitet; das Land habe dafür bereits einen einstelligen Millionenbetrag zur Verfügung gestellt.