So kommen Firmen an Corona-Hilfen

Kiel

Ein Unternehmen gerät durch Corona in die Klemme – was ist zu tun?

Am besten sofort die Hausbank informieren. Sie prüft, welche Fördertöpfe infrage kommen, kann notfalls auch den Dispo aufstocken oder die Tilgung von Krediten aussetzen. Nur sie zahlt Kredite aus. Sparkassen und andere Institute haben eine unbürokratische Risikoprüfung zugesagt. Die Haftung (bis zu 90 Prozent) übernimmt die bundeseigene KfW-Bank. Anders als sonst verzichtet sie weitgehend auf eine eigene Risikoprüfung.

In welchen Fällen greifen Landes-, in welchen Bundeshilfen?

Das Kabinett in Kiel hat gestern das 500-Millionen-Euro-Programm des Landes kräftig umsortiert: 300 Millionen sollen in Form von Krediten schwerpunktmäßig dem notleidenden Hotel- und Gastronomiegewerbe zugute kommen, 100 Millionen sind für kleine Unternehmen und Soloselbstständge reserviert, die keine andere Förderung erhalten können, 50 Millionen fließen in einen Kultur-, Bildungs- und Sportfonds, 50 Millionen dienen als Reserve. Die geplanten Zuschüsse für Solo-Selbständige und kleine Betriebe ebenso wie die Hilfen für größere Unternehmen würden nun aus der Bundeskasse bezahlt, sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP). Das Land will sein Hilfspaket vor allem dafür nutzen, Förderlücken zu schließen und die von der Krise besonders gebeutelte Tourismusbranche zu stabilisieren.

Sind diese Mittel kombinierbar?

Grundsätzlich nicht. Wer Anspruch auf Bundesmittel hat, kann keine Landesmittel beantragen, oder muss Ansprüche verrechnen.

Wann gibt es Kredite, wann Zuschüsse?

In der Regel müssen die Hilfen zurückgezahlt werden. Aus dem 300-Millionen-Topf können Unternehmen in einer ersten Tranche 15000 bis 50000 Euro als Kredit bekommen, der zwei Jahre tilgungs- und fünf Jahre zinsfrei gestellt wird. Für kleine Unternehmen, Solo-Selbständige und Freiberufler mit bis zu zehn Beschäftigten sind „nicht rückzahlbare Zuschüsse“ möglich: bis zu 9000 Euro Einmalzahlung für drei Monate bei bis zu fünf Beschäftigten und bis 15000 Euro für drei Monate bei bis zu zehn Beschäftigten (gerechnet auf Vollzeit-Stellen).

Welche Unterlagen muss das Unternehmen liefern?

Bis zuletzt forderten die Banken noch mehrere Jahresabschlüsse, betriebswirtschaftliche Auswertungen und Rentabilitätsprognosen. Da dies nicht zumutbar ist, wurden die Anforderungen bei der Kreditprüfung abgespeckt. Und für Zuschüsse aus Landesmitteln reichen jetzt ein kurzes Formular plus eine Selbstauskunft mit einer eidesstattlichen Versicherung, dass der Betrieb durch die Folgen von Corona ins Schlingern geraten ist.

Welche Unternehmen können die Hilfen in Anspruch nehmen?

Grundsätzlich alle. Bedingung: Firma oder Freiberufler sind durch Corona in existenzielle Schwierigkeiten geraten, waren aber zuvor gesund.

Ab wann können Hilfen beantragt werden?

KFW-Mittel ab sofort, Anträge auf Landeshilfen sollen ab heute bei der Investitionsbank online stehen.

Wie lange dauert es bis zur Auszahlung?

Der Sparkassenverband versichert, „liquiditätssichernde Zahlungen“ könnten innerhalb „weniger Tage“ fließen. Landesmittel, so Buchholz, würden unmittelbar nach einer „kursorischen Prüfung“ ausgezahlt.

Gibt es Härtefallregelungen, wenn der Finanzkollaps unmittelbar bevorsteht?

Für Härtefälle ist der 100-Millionen-Topf des Landes gedacht. Wichtig zudem: der rechtzeitige Antrag auf Steuerstundung beim Finanzamt. Wenn die Lohnzahlung auf der Kippe steht, ist der Antrag auf Kurzarbeitergeld das Mittel der Wahl. Wichtig für Selbständige: rechtzeitig Krankenkasse, Vermieter und Energieversorger auf die Probleme aufmerksam machen.

Hier gibt es weitere Infos

Das Bundesministerium für Wirtschaft hat zu Fragen rund um Corona eine Hotline für Unternehmen eingerichtet, die montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter 030 / 18615 1515 erreichbar ist. Hier kann es aber zu erheblichen Wartezeiten kommen. Die bundeseigene KFW-Bankengruppe informiert werktags zwischen 8 und 18 Uhr unter der Servicenummer 0800 / 539 9000. Auch hier ist leider viel Geduld gefragt. Auf der Homepage der Bundesagentur für Arbeit (www.arbeitsagentur.de) finden Arbeitgeber das Antragsformular für Kurzarbeitergeld und aktualisierte Informationen dazu.

