Kiel

Der Einzelhandel hat in der Corona-Pandemie gelitten. Lockdown, Maskenpflicht und Kontaktdatenerhebung haben das Geschäft weiter ins Internet verlagert. Doch die Innenstädte geben nicht auf und suchen jetzt nach neuen Wege, um die Kunden zurückzuerobern. Das zeigt auch die Nachfrage nach dem Landesprogramms zur Förderung der Innenstadtentwicklung. Keine zwei Monate nach dem Start sind rund zwei Drittel der zehn Millionen Euro bewilligt.

Schleswig-Holsteins Kommunen reichen 27 Anträge in anderthalb Monaten ein

Laut Innenministerium wurden bislang 27 Anträge eingereicht, 17 davon sind bereits bewilligt. Das belege, dass die Städte in Schleswig-Holstein den Bedarf erkannt haben, ihre Innenstädte weiterzuentwickeln, heißt es aus dem Ministerium. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) betont, „dass die Kommunen sofort nach der Bewilligung der Mittel loslegen können“.

Neben der Landeshauptstadt stehen unter anderem auch Rendsburg, Bad Segeberg und Neumünster in den Startlöchern. Sie alle profitieren von sechsstelligen Fördersummen. Wo die Städte bei ihren Einzelhandelszentren Bedarf sehen, ist unterschiedlich. Rendsburg will mit dem 500.000-Euro-Zuschuss des Landes vier Handlungsschwerpunkte angehen. Dabei geht es um den Abbau von Leerständen, die Unterstützung von Einzelhandel, Gastronomie und Kultur, die Schaffung von Aufenthaltsqualität sowie die Unterstützung von Klima- und Umweltprojekten.

Bad Segeberg will die Kurhausstraße in den Blick nehmen. Um ein Verkehrs- und Nutzungskonzept für einen Teil der Straße zu entwickeln, gibt es vom Land 150.000 Euro, mit dem Eigenanteil der Stadt werden 200.000 Euro investiert. Die Straße sei eine Verlängerung der Innenstadt, werde aber auch von vielen Verkehrsteilnehmern genutzt, erklärt Antje Langethal, Leiterin des Bad Segeberger Bauamts. Das Konzept solle daher mit breiter Beteiligung erarbeitet werden.

Fast eine Million für den Kieler Einzelhandel

Kiel kann sich doppelt freuen, denn die Landeshauptstadt erhält für die Innenstadt 500.000 Euro und für mehrere Stadtteilzentren, unter anderem die Holtenauer Straße, noch einmal 495.000 Euro. Die Kieler Innenstadt-Managerin Janine Streu ist froh über die zusätzlichen Gelder: „Wir stehen wie jede andere Innenstadt in Deutschland vor großen Herausforderungen.“ Durch die Pandemie sei dies mehr denn je der Fall.

Zwar sei in Kiel schon vorher viel investiert worden, etwa durch den Bau Holstenfleets oder die Schaffung des Innenstadt-Managements. Doch mit den neuen Fördergeldern ließen sich Vorhaben umsetzen, die bislang am Geld gescheitert seien, so Streu. Geplant sind in der Innenstadt, aber auch in der Holtenauer Straße unter anderem Konzepte für Veranstaltungen, Kommunikationsstrategien und Ideen für mehr Aufenthaltsqualität. Einzelhändler in der Landeshauptstadt begrüßen die neuen Fördermittel.