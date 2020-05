Infrastruktur & Mobilität: Auf diese 21 Projekte setzt die IHK

Kiel

"Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssen zwingend eine gemeinsame Vision für neue Mobilitätskonzepte entwickeln, daran hat sich auch jetzt nichts geändert", sagt Klaus-Hinrich Vater, Präsident der IHK Kiel. "In einer der schwersten Krisensituationen der Nachkriegszeit müssen wir perspektivisch denken."

Die Wirtschaft wolle Impulse setzen und mitgestalten. "Aber nur wenn es uns gelingt, zusammen mit Politik und Verwaltung die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, kann eine innovative Weiterentwicklung stattfinden – jetzt und nach Corona."

Die Krise habe laut Vater bereits gezeigt, dass Unternehmen der Güter- und Personenverkehrsbranche als systemrelevant eingestuft würden. Ebenfalls durch die aktuelle Situation deutlich geworden sei, dass ein Bürokratieabbau zügig möglich sei. Eine Beschleunigung der Planungsverfahren ist eine Forderung in dem IHK-Papier. Vater sieht bei der Verzögerung von Projekten durch Klagen immense Folgen.

IHK-Präsident: Folgen durch Verzögerungen wegen Klagen sind immens

Die Planung würde nach einem Urteil angepasst, dann würde erneut geklagt und in der Zwischenzeit gebe es vielleicht sogar neue Richtlinien, die in der Planung nicht berücksichtigt worden seien, schildert der IHK-Präsident. „Bei der A 20 wird durch die Verzögerung die Belebung einer ganzen Region verhindert“, nennt er ein konkretes Beispiel.

Neben den Bereichen Digitalisierung und Automatisierung, Mobilität und Infrastruktur sowie Güterverkehr werden in den Leitlinien auch Forderungen an Politik und Verwaltung für den Personenverkehr genannt. "In einem Flächenland wie Schleswig-Holstein ist ein funktionierender Personenverkehr unerlässlich", erklärt Vater. So müsse etwa das Thema City-Mobilität so offen wie möglich diskutiert werden. "Kein Verkehrsmittel allein ist das Allheilmittel."

Wasserstofftechnologie soll gefördert werden

Alternative Antriebe sind für die IHK ein weiterer zentraler Punkt. "Wir sind Energiewendeland und wollen auch gerne Antriebswendeland werden" so Vater. Neben Elektroantrieben müsse auch die Wasserstofftechnologie gefördert werden. "Es sollte keine einzelne Technologie bevorzugt werden."

Für konkrete Maßnahmen an Straßen, Schienen, im Wasser und in der Luft hat die IHK einen Forderungskatalog mit 21 aktuellen und kommenden Infrastrukturprojekten aufgestellt. Dazu zählen unter anderem ein drittes Bahngleis auf der Strecke Pinneberg-Elmshorn, der Neubau der Rader Hochbrücke, die Ertüchtigung des Nord-Ostsee-Kanals sowie Erhalt und Entwicklung des Flughafens Kiel-Holtenau.

Die IHK-Leitlinien zur Verkehrspolitik sind in mehreren Workshops in Zusammenarbeit mit den Unternehmen entstanden und sollen fortlaufend angepasst werden.

