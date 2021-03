Hamburg

Voraussetzung ist, dass die Nachfrage nach Strom besser an das schwankende Angebot angepasst wird.

„Unsere Erkenntnisse können über die Region hinaus als Blaupausen für die Transformation des Energiesystems in Deutschland und Europa dienen“, bilanziert der Leiter des Projekts Norddeutsche Energiewende (NEW), Prof. Werner Beba. Rechnerisch ist eine Vollversorgung mit Öko-Strom schon heute möglich. Das Windland Schleswig-Holstein produziert so viel Strom (165 Prozent seines Bedarfs), dass es den Industrie-Standort Hamburg (nur vier Prozent Öko-Energie) mitversorgen könnte.

Integrierte Energiewende notwendig

Doch es gibt einen Haken: Windräder und Photovoltaik-Anlagen liefern wetterabhängig nicht immer dann Strom, wenn man ihn benötigt. „Wir brauchen deshalb eine integrierte Energiewende und haben dazu viele Ansätze erfolgreich getestet“, berichtet Beba.

So sei es in dem Forschungsvorhaben (2016 bis 2020) gelungen, den Stromverbrauch von großen Industrieunternehmen in Hamburg ebenso wie von Privathaushalten in Norderstedt nach Angebot zu steuern, elektrische und thermische Speicher systemstützend einzusetzen und mit Strom Wärme und etwa Wasserstoff zu erzeugen. „Solche Konzepte können einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, unser Stromnetz auch dann zuverlässig zu betreiben, wenn kein Wind weht und die Sonne nicht scheint.“

Verschiedene Ansätze, um Öko-Stromnetz zu stabilisieren

Beispiel ENKO: Über die bundesweit einzigartige Plattform (ENergien intelligent KOordinieren) können Großverbraucher in Wind-Spitzenzeiten gezielt Strom abnehmen und so eine Überlastung des Netzes verhindern. Allein 2019 kostete in Schleswig-Holstein die Nicht-Nutzung (Abregelung) insbesondere von Windkraftanlagen an der Westküste rund 390 Millionen Euro. Auch Privathaushalte können zur Synchronisierung von Angebot und Bedarf beitragen. Ein entsprechendes Pilotprojekt (Smart Home) samt Einführung eines dynamischen Tarifmodells läuft seit Herbst 2018 bei den Stadtwerken Norderstedt.

„Wir haben auch andere Ansätze erprobt, um ein Öko-Strom-Netz zu stabilisieren“, berichtet Beba. Beispiel Batteriespeicher: Seit Mai 2018 ist in Jardelund nahe der Grenze zu Dänemark der größte Lithium-Batteriespeicher Kontinentaleuropas in Betrieb. In dem 48-Megawatt-Speicher sind rund 10000 Lithium-Ionen-Batterien verbaut. Damit könnte der aus Windenergie gespeiste Speicher etwa 5300 Haushalte für 24 Stunden versorgen. Eingesetzt wird der Speicher allerdings nur, um das Stromnetz etwa im Fall einer Flaute zu stabilisieren.

Windstrom wird in Wasserstoff umgewandelt

Noch vielfältiger ist das „Wind-to-Gas-Projekt“: In Brunsbüttel wandelt ein Elektrolyseur Windstrom aus fünf Anlagen (je drei Megawatt) in Wasserstoff um. Die grüne Energie wird ins Erdgasnetz eingespeist oder an einer Wasserstoff-Tankstelle abgegeben. Wasserstoff-Autos sind in unter fünf Minuten vollgetankt und haben eine Reichweite von bis zu 750 Kilometer.

Ein Selbstgänger ist eine „integrierte Energiewende“ allerdings nicht. Der Professor aus Hamburg (Hochschule für Angewandte Wissenschaften) fordert unter anderem, die finanzielle Benachteiligung des Öko-Stroms gegenüber fossilen Energieträgern (Kohle, Öl, Gas) abzubauen und „Experimentierräume“ für neue Ideen zu schaffen.

NEW-Abschlussveranstaltung am Mittwoch

Zumindest in Schleswig-Holstein läuft der Wissenschaftler offene Türen ein. „Die Regulatorik im Energiebereich muss reformiert werden“, bekräftigt Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Über Details wird am Mittwoch auf der digitalen NEW-Abschlussveranstaltung diskutiert.„NEW 4.0 ist nicht nur für die Vorreiterregion Schleswig-Holstein/Hamburg von herausragender energiepolitischer Bedeutung, sondern auch richtungsweisend für die Energiewende in ganz Deutschland“, so Günther.

Die Forderung nach neuen Experimentierräumen auch in Hamburg und Schleswig-Holstein ist bereits erfüllt. Der Bund fördert nach dem NEW-Vorhaben (45 Millionen Euro) ein Norddeutsches Reallabor (Gesamtinvestitionen von mehr als 300 Millionen Euro). „Es ist sehr erfreulich, dass mit dem Labor direkt ein Nachfolgeprojekt an den Start geht“, freut sich Günther. „Hiervon versprechen wir uns starke zusätzliche Impulse für das Zukunftsthema Wasserstoff.“