Kiel

Die Europäische Union erwägt Sanktionen gegen russische Schiffe. Sollte der EU-Rat in den kommenden Tagen dem Vorschlag der Kommission zustimmen, dürfen europäische Häfen und Wassergebiete nicht mehr angelaufen werden – das betrifft auch den Nord-Ostsee-Kanal.

Damit könnten die Lieferungen per Seeweg noch weiter ins Stocken geraten. Schon jetzt „stecken etwa zwölf Prozent aller weltweit verschifften Waren fest“, berichtete das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) am Mittwoch. „Im vergangenen Jahr lag der Wert nur in zwei Monaten höher.“ An den Daten lesen die IfW-Ökonomen auch die Wirksamkeit der bereits gegen Russland verhängten Sanktionen ab: „An den drei größten Häfen Russlands, St. Petersburg, Wladiwostok und Novorossiysk, ist der Containerfrachtverkehr bereits um die Hälfte eingebrochen.“

Die russische Handelsflotte umfasst laut russischem Register 1155 Frachter und Tanker mit einer Tragfähigkeit von 7,7 Millionen Tonnen.

Erste Auswirkungen der neu angekündigten Sanktionen waren bereits gestern zu beobachten: Die „Baltiyskiy Bereg“ ankerte außerhalb der Hoheitsgewässer beim Leuchtturm Kiel. Sie hat die Fahrt von St. Petersburg nach Vlissingen in den Niederlanden unterbrochen. Nach Informationen der Kieler Nachrichten hat die Reederei den Frachter angewiesen, die EU-Entscheidung abzuwarten – das Risiko sei zu groß, dass Schiff und Besatzung bei Inkrafttreten der Sanktionen nicht nach Hause zurückkommen.

Sieben russische Schiffe werden bis Freitag im Nord-Ostsee-Kanal erwartet

Dennoch sind weitere Frachter auf dem Weg von St. Petersburg zum Nord-Ostsee-Kanal. Darunter auch Tanker mit Öl für Rotterdam, Frachter mit Holz für Papenburg, Bremen und den Benelux-Raum. Sieben russische Schiffe werden bis Freitag im Kanal erwartet.

Die Sperrung der europäischen Schifffahrtsstraßen würde der Krise eine neue Qualität geben. „Das wäre schon eine wirklich sehr weitreichende Maßnahme. An so eine Sanktion kann ich mich nicht erinnern“, sagt Professor Uwe Jenisch. Der Kieler Jurist und Seerechtler beobachtet die Entwicklung seit Jahren.

Es gehe ja nicht nur um die Schiffe, sondern auch um die Rohstoffe: „Rohstoffe wie Nickel, Titan oder Kupfer werden in Deutschland dringend für die Energiewende benötigt.“ Nickel und Kupfer kommen aus Sibirien mit eisbrechenden Spezialschiffen, die sich auch nicht durch andere Schiffe ersetzen lassen. Die Auswirkungen werden bald bei der Herstellung von Batterien oder Kabeln spürbar.

Einbruch bei den Importen: Auch Holz wird weiter knapp bleiben

Bereits jetzt ist der Einbruch bei den Importen von Holz aus Russland in Baumärkten deutlich zu bemerken. „Holz wird schnell unterschätzt. Aber schon jetzt gibt es Probleme. Zum Beispiel bei der Produktion von Europaletten“, sagt Daniel Hosseus, Hauptgeschäftsführer beim Zentralverband der deutschen Seehäfen.

„Wir werden alle Sanktionsmaßnahmen unterstützen und umsetzen“, sagt Hosseus. Man wünsche sich nur „einen gewissen zeitlichen Vorlauf“ bei der Inkraftsetzung. „Sollte die russische Seite nämlich Gegenmaßnahmen ergreifen, wovon auszugehen ist, wären die Schiffe mit EU-Flaggen in Russland ja auch betroffen.“

Bei der für die Verkehrsüberwachung zuständigen Generaldirektion Wasserstraßen- und Schifffahrt (GDWS) in Kiel wird die rechtliche Umsetzung eines Einlaufverbots für russische Handelsschiffe bereits vorbereitet.

Im Nord-Ostsee-Kanal beträgt das Aufkommen der Schiffe mit „Russland-Bezug“ zwischen 15 und 20 Prozent der rund 27.000 Passagen pro Jahr. Die Gebühren der russischen Schiffe summieren sich auf einen einstelligen Millionenbetrag in Euro.

Auswirkungen wird das Wegbleiben der Schiffe auch für Lotsen, Kanalsteurer und Schiffsmakler am Kanal haben, denen Einnahmen wegbrechen. Sie spüren den Rückgang der Russlandverkehre bereits seit Mitte März.

Auch die Meeresforschung ist von den Sanktionen betroffen

„Das wird nicht so einfach zu ersetzen sein. Außerdem wird es bestimmt Umgehungstatbestände geben. Eine Flagge lässt sich heute ja schnell tauschen“, so Jenisch. Es komme auf die möglichst genaue Fassung der Sanktionen in Brüssel an.

Betroffen von den Sanktionen gegen russische Schiffe ist auch die deutsche Meeresforschung. In Bremerhaven ist am Mittwoch das russische Forschungsschiff „Akademik Tryoshnikov“ aus der Antarktis eingetroffen. Es soll Forschungsgerät aus der Arktis ausladen.

Ob die auch mit Blick auf die Klimaforschung geplanten Reisen in die Gewässer am Nordpol 2022 möglich sein werden, ist jetzt offen. Auch dafür brauchen deutsche Wissenschaftler russische Spezialschiffe.