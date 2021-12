Kiel

So etwas haben die Kanallotsen und Kanalsteurer auch noch nie durch den Nord-Ostsee-Kanal gebracht. Auf dem Oberdeck des mit Getreide beladenen Massengutfrachters „Agia Katerini“ standen zehn nagelneue Segeljachten und drei Motorboote.

Das Ziel des ungewöhnlichen Transports ist die Insel Tortola in den British Virgin Islands in der Karibik. Bei den hochwertigen Segelkatamaranen mit Namen wie „Forever Young“, „Deja Vu“ oder „Heline“ handelt es sich um Boote für Charterfirmen, die zum Saisonstart der Frühlingszeit 2022 in der Karibik benötigt werden.

Gebaut wurden die Katamarane von der französischen Werft Fountaine Pajot in La Rochelle. Es handelt sich um den weltweit führenden Hersteller von hochwertigen Katamaranen für den privaten Bereich.

Die zehn Segeljachten und drei Motorboote sind auf den Lukendeckeln des 170 Meter langen Frachters „Agia Ekaterini“ befestigt. Sie sind bereits mit Masten, Ruder und Segel ausgestattet und sofort startklar.

Die Wintermonate werden gerade für die Jachttransporte zwischen Europa und der Karibik genutzt. Dabei kommen immer öfter auch spezialisierte Schiffe zum Einsatz.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kiel ist inzwischen zum oft genutztenr Verladehafen geworden. An der Nordmole in der Wik werden die Jachten von Frachtschiffen an Bord genommen. Ziele sind die Türkei, Spanien oder die Karibik.

Für den griechischen Frachter sind diese leichten Kunststoffjachten aber nur ein Zusatzgeschäft. Die Hauptladung sind die bis zu 20.000 Tonnen Getreide in den Laderäumen.