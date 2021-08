Frauen sind in Chefetagen in Schleswig-Holstein nach wie vor in der Unterzahl. Weibliche Vorbilder in der Wirtschaft sollen dabei helfen, das zu ändern. „Sie geben Orientierung und helfen anderen, souverän den eigenen Weg zu gehen“, sagt Sabine Hackenjos von der Industrie- und Handelskammer Lübeck.