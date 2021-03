Von Ulrich Metschies

Digitalisierte Fertigung: Mit einer VR-Brille steht ein Mitarbeiter in einem U-Bootrumpf bei Thyssen Krupp Marine Systems in Kiel. Bis 2023 will die Werft für den Norwegen-Auftrag die modernste Fertigung für U-Boote in Europa aufbauen. Quelle: Carsten Rehder