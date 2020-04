Freude und Frust: So reagieren Händler auf die Lockerungen

Kiel

Knapp daneben ist auch vorbei: Der Bastelbedarfsspezialist Wolle und Hobby bietet sein Sortiment in der Ringstraße in Kiel auf einer Fläche von 900 Quadratmetern an. Mit Spannung hatte Inhaber Armin Möller die Entscheidung der Politik erwartet und sehnlichst auf eine Wiedereröffnung nach vier Wochen Zwangsschließung gehofft. Nun steht fest: Wolle und Hobby darf auch künftig nichts im Laden verkaufen.

Warum Armin Möller stinksauer ist

Und darüber ist Möller, seit 28 Jahren im Geschäft, stinksauer: "Diese Begrenzung der Verkaufsfläche ist aus meiner Sicht echter Schwachsinn." Wie auch der Handelsverband Nord oder Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ist der Geschäftsmann davon überzeugt, dass ein guter Infektionsschutz auf größeren Verkaufsflächen genauso gut umgesetzt werden kann wie auf kleineren. Nun muss das auch in Lübeck (1670 Quadratmeter) vertretene Unternehmen mit sechs Mitarbeiterinnen alleine am Standort Kiel weiter kurzarbeiten. Der Umsatzausfall? 95 Prozent.

Hugo Hamann bereitet sich auf Öffnung vor

Der Büroartikel- und Möbelspezialist Hugo Hamann hingegen bereitet sich mit Hochdruck auf das Wiederanfahren seiner Geschäfte in Kiel, Flensburg Lübeck und Rostock vor: "Alle Standorte sind kleiner als 800 Quadratmeter, sagt Geschäftsführer Wolfgang Sothmann. Von Euphorie ist aber auch er weit entfernt: "Diesen Einbruch werden wir in diesem Jahr auf keinen Fall wieder ausgleichen können."

Einkaufszentren sehen sich gerüstet

Die Einkaufszentren in Schleswig-Holstein bereiten sich auf die Öffnung der kleineren Geschäfte vor. „Bei uns haben die Lebensmittelgeschäfte und die Apotheke ebenso wie der Drogeriemarkt geöffnet“, sagt Harald Rottes vom Centermanagement des Citti-Parks in Kiel.

Er wartet auf die genauen Bestimmungen für Schleswig-Holstein. „Wenn die Grenze von 800 Quadratmetern gilt, dann werden bei uns die kleineren Geschäfte öffnen, die größeren müssen geschlossen bleiben.“

Die Großen bleiben geschlossen

Ähnlich ist die Lage im Sophienhof in der Kieler Innenstadt: Dort gibt es vor allem kleinere Geschäfte, wie Centermanager Karsten Bärschneider erläutert. „Wir gehen davon aus, dass viele unserer Geschäfte ab kommender Woche wieder öffnen können.“

Zu den großen Geschäften im Sophienhof zählen lediglich Peek & Cloppenburg, C&A sowie H&M, die wohl nicht öffnen können. „Wir müssen abwarten, was die Landesregierung uns genau sagt.“

Ungeklärt sei auch, ob Teilöffnungen bei einer größeren Verkaufsfläche möglich seien. Bärschneider hält fest: „Wir sind auf die Öffnung ganz gut vorbereitet, haben zusätzliche Reinigungskräfte und Security-Mitarbeiter.“

Enttäuschung auch in Neumünster

Ob das Designer Outlet Neumünster öffnen wird, ist noch unklar. In der Erklärung des Bundes und der Länder war die Öffnung von Outlet-Centern ausgeschlossen worden. Eine Reaktion des Betreibers in Neumünster steht noch aus.

Auch andere bekannte, größere Geschäfte in Neumünster werden geschlossen bleiben müssen. „Wir haben 10 000 Quadratmeter Verkaufsfläche und können nicht öffnen“, bedauert etwa Kai Först vom Textileinzelhändler Nortex in Neumünster.

Kieler Reiseshop: "Wir sind unendlich froh"

Mit den Händen zu greifen ist die Erleichterung bei Kerstin Kremer vom Kieler Reiseshop: "Wir sind unendlich froh, dass diese schwierige Zeit jetzt zu Ende geht." Die kommenden Tage werde das Team dafür nutzen, das Geschäft im Walkerdamm für die Wiederöffnung perfekt vorzubereiten.

Vorfreude in der Holtenauer Straße in Kiel

In der Holtenauer Straße in Kiel wirken die meisten Geschäfte auf den ersten Blick noch verschlossen. Auf den zweiten sieht man in vielen Läden dann aber doch schon einige Inhaber, die mit Staubsaugern und Wischtüchern alles für die Wiedereröffnung vorbereiten. „Die Vorfreude ist wirklich riesig“, erzählt Susanne Herlt, die sich zur Feier des Tages erst einmal ein Glas Eierlikör gönnt.

„Meine Kunden haben mich in dieser surrealen Zeit wirklich toll unterstützt und Schuhe über E-Mail oder per Whatsapp bestellt, die sie dann im Laden abgeholt oder geliefert bekommen haben“, sagt die Inhaberin von Look Schuhe. „Trotzdem sind wir ein kleiner Laden und hätten das auch nicht viel länger durchgehalten.“

An einen Kundenansturm glaubt Herlt zwar nicht, findet es aber trotzdem toll zu sehen, dass der Einzelhandel nicht tot ist und es trotz allem irgendwie weitergeht: „Jetzt melde ich erstmal meine Mitarbeiter wieder an, bringe den Laden auf Vordermann und den Kunden will ich auch irgendwie Danke sagen.“

News-Mode: Rabatt und einen Prosecco

Bei ihren Kunden bedanken möchte sich auch News-Mode-Inhaberin Sevda Polat, die ihr 70 Quadratmeter großes Geschäft gerade schon gewischt hat und nun beginnt, die neue Ware in die Regale zu räumen. „Die 15 Prozent Rabatt, die es bisher auf die Lieferung gab, behalte ich jetzt bis Mitte Mai auch im Laden bei und dazu gibt es für meine Kunden auch noch ein Glas Prosecco“, sagt Polat, die zum Schutz von Kunden und Mitarbeiter auf jeden Fall einen Spender mit Desinfektionsmittel aufhängen und eine Liste zum Eintragen auslegen will.

„Nur mit Bestellungen hätte ich das auf die Dauer nicht geschafft – ich hoffe, dass die Kunden ab Montag wieder kommen und uns unterstützen.“

Niemand weiß, wie viele Kunden kommen

Dass die Kunden trotz Kurzarbeit und Corona-Sorgen Lust auf einen Einkaufsbummel haben, hofft auch Rhodea Sellschopp, die gemeinsam mit ihrer Schwester den Deko-Laden Stilfrei betreibt. „Wir haben uns wirklich gefreut, dass die Kieler bereit sind zu helfen und lokal zu kaufen. Gerade über Ostern haben wir viele Pakete gepackt, aber was den Umsatz angeht, ist das natürlich nicht das gleiche“, ergänzt Mitarbeiterin Johanna Zobel, die schon am Umdekorieren ist.

„Wir machen morgen eine Krisensitzung und kümmern uns dann um den Laden“, sagt Sellschopp. „Was ab Montag auf uns zukommt und ob wir es schaffen, wissen wir nicht.“

Schutzwände, Masken, Handschuhe

Auch gegenüber bei Juwelier Sievert wird schon fleißig gearbeitet. „Wir hängen jetzt Schutzwände auf, dekorieren den Laden um und decken unsere Mitarbeiter mit Masken und Handschuhen ein“, erzählt Inhaber Thorsten Sievert.

„Wirtschaftlich ist das natürlich eine Erleichterung. Wir versuchen jetzt alles zu tun, um das Infektionsrisiko zu minimieren und hoffen, dass unsere Kunden das auch tun. Denn es bringt ja nichts, wenn wir in zwei Wochen wieder schließen müssen.“

