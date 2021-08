Kiel

Monatelange Wartezeiten für Küchengeräte, Baumarktartikel, Jalousien, Fahrräder und viele andere Produkte: Die zunehmenden Lieferprobleme frustrieren Verbraucher und bringen den Einzelhandel in immer größere Schwierigkeiten.

Manche Geschäftsinhaber sind regelrecht verzweifelt – auch weil einige Kunden ihrem Unmut über Lieferverzögerungen in Wut-Mails oder Verbalattacken am Telefon Luft verschaffen: „Das ist ein Shitstorm, den ich so nie für möglich gehalten hätte“, sagt Kai Bendixen vom Einrichtungshaus Knutzen Kiel.

Auftragsboom trifft auf knappes Angebot

So wie er sehen sich viele Händler regelrecht in die Zange genommen: Die während des Corona-Lockdowns aufgestaute Nachfrage entlädt sich in einer Auftragswelle, die an Produktionsproblemen und Kapazitätsengpässen im internationalen Seegütertransport abprallt. Die Folge: lange Lieferzeiten und zum Teil auch steigende Preise.

Wer heute bei Knutzen Gardinen bestellt, muss drei bis fünf Monate warten – statt der üblichen drei Wochen. Erschwert wird die Lage durch den Mangel an Fachkräften. Um seinen Beschäftigten Luft zu verschaffen, wird Bendixen einen seiner Läden in Kiel-Gaarden in dieser Woche für drei Tage schließen.

Lieferprobleme auch in Elektronikmärkten in Kiel und Umgebung

Kunden-Unmut auch im Elektronik-Handel, der vor allem unter den Folgen der weltweiten Halbleiter-Knappheit leidet: „Schlimm ist es bei Geschirrspülern und Waschmaschinen, aber auch bei Fritzboxen“, sagt Udo Mählitz, Inhaber von Medimax in Schwentinental.

Für viele Modelle würden Hersteller nicht einmal Liefertermine nennen, Wartezeiten bis zu einem halben Jahr seien bei Küchengeräten keine Seltenheit. Derzeit sei völlig ungewiss, wann sich die Lage entspanne.

Staus im Containertransport, Produktionsausfälle und mehr sorgen für Lieferengpässe

Von einer „besorgniserregenden Entwicklung“ spricht Vincent Stamer, Handelsexperte beim Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW). Gründe für die Lieferengpässe seien eine weltweit boomende Nachfrage nach Konsumgütern, Produktionsausfälle durch die Pandemie sowie Staus im Containertransport auf See. Nach Schätzungen des IfW kosten allein Transportengpässe im Schiffsverkehr die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr rund 25 Milliarden Euro.

Massiv getroffen von der Knappheit an elektronischen Bauteilen sind vor allem die Autohersteller und deren Zulieferer. „Die Lage ist angespannt“, sagt Jan-Nikolas Sontag, Geschäftsführer des Kfz-Verbandes Schleswig-Holstein. Bei den gefragten Modellen gebe es Wartezeiten bis zu acht Monaten, auf E-Fahrzeuge müssen die Kunden oft noch länger warten.

Für den vom Lockdown gebeutelten Handel ist die Lage fatal, weil dringend benötigte Umsätze ausfallen. Man hoffe sehr auf das Verständnis der Kundinnen und Kunden, heißt es beim Handelsverband Nord.