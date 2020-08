Kiel

In einer gestern verbreiteten Video-Botschaft an die Mitglieder heißt es, man habe sich entschieden, „den Weg künftig ohne Dirk Andresen zu gehen.“ Die Entscheidung sei „der Schlusspunkt eines langen Prozesses“, sagt LSV-Landessprecherin Uta von Schmidt-Kühl. Gründe für den Schritt werden in dem Video nicht genannt.

Offenbar zu viele Alleingänge

Nach Informationen von KN-online lasten LSV-Mitglieder dem politisch ambitionierten Andresen zu viele Alleingänge an. Betont wird, die Entscheidung stehe „in keinem Kontext zu den Ereignissen der letzten Woche“.

Anzeige

Verstörende Bilder aus dem Schweinestall

Gemeint ist die Veröffentlichung von Bildern aus einem Schweinezuchtbetrieb in Mecklenburg-Vorpommern, an dem Andresen beteiligt ist. Zu sehen sind darauf Sauen in viel zu engen Kastenständen, tote und sterbende Ferkel sowie reichlich gefüllte Kadavertonnen.

Weitere KN+ Artikel

Einer der prominentesten Landwirte Deutschlands

Über Facebook hatte Andresen die Bilder zwar als „nicht schön“ bezeichnet, gleichzeitig aber betont, solche Aufnahmen könnten aus „jedem Betrieb mit Schweinehaltung in Deutschland stammen.“ Für eine Stellungnahme war Andresen am Mittwoch nicht erreichbar. Durch seine Tätigkeit bei „Land schafft Verbindung“ ist Andresen einer der prominentesten Landwirte Deutschlands. Der Schleswig-Holsteiner organisierte große Treckerdemos, mit denen Bauern sich dagegen wehren, in der Öffentlichkeit als Sündenböcke dazustehen – etwa für eine hohe Nitrat-Belastung im Trinkwasser.

Er will gegen Habeck antreten

Erst Anfang August hatte Andresen seine Bewerbung um ein Direktmandat für die kommende Bundestagswahl bekannt gegeben: Für die CDU will er im Kreis Schleswig-Flensburg antreten – und damit gegen den grünen Spitzenmann Robert Habeck. Andresen ist auch Mitglied in einer von Bundeskanzlerin Angela Merkel initiierten Zukunftskommission für die Landwirtschaft.