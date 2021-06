Norderstedt

"Die Fusion ist kein Mitarbeiterabbauprogramm", sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Piehl von der Sparkasse Holstein. Er räumte zugleich ein, dass es im Zuge der Sparkassen-Fusion auch beim Personal (zusammen 1900 Beschäftigte) Synergien geben werde.

"Bereiche, die jetzt in beiden Häusern bearbeitet werden, gibt es dann nur noch in einem." Betroffenen Mitarbeitern sollen andere Stellen angeboten werden. Die künftige Sparkasse Holstein wolle "neue, digitalere Produkten auf Basis der heutigen Filialstruktur anbieten", ergänzte Andreas Fohrmann von der Sparkasse Südholstein.

Nach Fusion: Sparkasse soll Doppelspitze bekommen

Das neue Kreditinstitut mit einer Bilanzsumme von mehr als 13 Milliarden Euro die neue Nummer eins in Schleswig-Holstein, wollen Piehl und Fohrmann in einer "Doppel-Spitze" leiten. Hauptsitze bleiben Eutin, Bad Oldesloe und Neumünster. Die Fusion habe keinen Einfluss auf die laufende Sanierung der Zentrale in Neumünster, betonte Fohrmann.

Kunden müssen sich auf Änderungen einstellen

Nach den Plänen soll die Sparkasse Holstein "das technisch aufnehmende Institut" werden. Damit bekämen die Kunden der Sparkasse Südholstein mindestens eine andere Bankleitzahl und möglicherweise auch eine neue Kontonummer. Diese und weitere Details sollen in den nächsten Monaten geklärt werden.

Die Verwaltungsratsvorsitzenden beider Unternehmen, die Landräte Henning Görtz (Stormarn) und Jan Peter Schröder (Segeberg), bezeichneten die Fusion als Win-win-Situation für die Sparkassen, ihre Mitarbeiter und Kunden. Die Gremien sollen die Fusion spätestens im Sommer 2022 beschließen. Der Zusammenschluss soll ein Jahr später erfolgen.