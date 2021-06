Kiel

Noch im Sommer sollen die Arbeiten zur Verlegung der nächsten Gaspipeline beginnen. Das Projekt „Baltic Pipe“ soll Gas aus Norwegen durch Dänemark nach Polen leiten. Auftraggeber ist der polnische Gasversorger Gaz-System.

In Dänemark ist das Projekt höchst umstritten. Gerade erst verhängte ein Gericht einen Baustopp für einen Teil der 210 Kilometer langen Landleitung in Dänemark. „Das gibt uns etwas Spielraum. Wir haben jetzt ein Sommercamp an der Pipeline geplant“, so Jacob Sørensen von der Umweltbewegung Noah aus Dänemark.

Der Baustopp der dänischen Umweltschutzbehörde wird das Projekt vorerst jedoch nur drei bis vier Monate aufhalten. Zwei Jahre Bauzeit haben die Konstrukteure eingeplant. Ende 2022 soll das Gas aus Norwegen durch Dänemark nach Polen fließen.

Arbeiten sollen zügig vollzogen werden

Der Auftrag zur Verlegung der 275 Kilometer langen Gaspipeline auf See ist an den italienischen Saipem-Konzern gegangen. Am Dienstag passierte das Pipeline-Verlegeschiff „Castorone“ von Rotterdam kommend den Fehmarnbelt. Mit einer Länge von 325 Metern und einer Verdrängung von 90000 Tonnen kann das Schiff bis zu 18 Meter Rohr pro Stunde bearbeiten, verschweißen und in den Meeresboden eingraben.

Die Arbeiten auf See sollen zügig vollzogen werden. „Noch in diesem Jahr planen wir die Verlegearbeiten der Offshore-Gaspipeline Baltic Pipe abzuschließen. Im nächsten Jahr werden wir die Druckprüfungen, Versuche und Zertifizierungen im Zusammenhang mit der Zulassung erfolgen“, sagte Tomasz Stepien, Präsident von Gaz-System, dem polnischen Gas-Netzbetreiber. Die aktuellen Vorbereitungen mit der „Castorone“ würden dokumentieren, dass das Projekt planmäßig laufe. „Bis Oktober nächsten Jahres werden wir alle Elemente dieses komplexen Investitionsprogramms abgeschlossen haben und bereit sein, Gas aus Norwegen über Dänemark nach Polen zu importieren“, berichtete Stepien.

Zur „Castorono“ kommt in den nächsten Tagen noch die Verlegeplattform „Castoro Sei“, die noch in Rotterdam ausgerüstet wird. Basishafen für die Verlegeschiffe ist Mukran auf Rügen.

Der eher unauffällige polnische Weg Noch ist Polen ein Land, das wegen der Nutzung der Kohle zur Energieerzeugung bei vielen Umweltaktivisten am Klima-Pranger steht. In Polen tut sich in der Energiefrage allerdings einiges mehr, als vielen hierzulande bekannt ist. Das Nachbarland steigt bereits Schritt für Schritt auf Gas um. In Swinemünde steht schon das, was in Brunsbüttel seit 2012 geplant wird: ein LNG-Importterminal. Am Mittwoch machte dort der 130. Tanker mit Flüssig-Erdgas fest. Der Import von LNG aus Katar, Ägypten und den USA soll die Unabhängigkeit Polens bei der Energieeinfuhr stärken. Als nächste Säule des polnischen Energiefundaments ist jetzt ein Anschluss an die norwegische Erdgasleitung in der Nordsee geplant. Wie die Leitung Nordstream 2 ist auch die Pipeline quer durch die Ostsee und Dänemark nicht unumstritten. Allerdings ist es den Polen gelungen, das Projekt ohne große öffentliche Debatten voranzutreiben. Der Bau hat bislang nur in Dänemark für regionale Proteste gesorgt. Das Vorgehen der Polen gilt somit bei vielen als ein Musterbeispiel dafür, wie man vergleichsweise unauffällig Großprojekte realisieren kann.

Umweltschützer versuchen das Projekt zu stoppen

Bei den Umweltschützern in Dänemark ist der Wille zum Widerstand groß. Im Gegensatz zum Fehmarnbelt-Tunnel bewerten die Umweltbewegungen in Dänemark „Baltic Pipe“ als überflüssige Baumaßnahme, da sie nur dem Transport fossiler Energieträger diene. Legale Mittel für einen kompletten Stopp gibt es aber wenige, erklärte Aktivist Sørensen. „Die beste Möglichkeit, Baltic Pipe zu stoppen, ist die Bildung einer öffentlichen Meinung gegen das Projekt. Nur mit öffentlichem Druck lässt sich etwas erreichen“, so Sørensen. Auch die Klimaschutzbewegung Fridays for Future versucht in Polen und Dänemark Druck aufzubauen. Mit Camps wollen die Aktivisten in den nächsten Tagen auch auf sich aufmerksam machen. Ob auch internationale Umweltorganisationen wie zum Beispiel Greenpeace auf See die Maßnahmen unterstützen, ist noch unklar.

Bei der Routenplanung der Leitung wurden deutsche Gebiete vollständig ausgeklammert. Die Pipeline geht um die deutsche Wirtschaftszone herum. Sie geht vom Startpunkt östlich von Swinemünde zunächst direkt nordwärts bis kurz vor Bornholm und von dort durch schwedische Gewässer bis zur Landstation Faxe an der Kögebucht südlich von Kopenhagen. In der Nordsee wird westlich von Esbjerg ein Anschluss an das aus Norwegen kommende Rohr der „Europipe 2“-Verbindung geschaffen.