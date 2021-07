Gebr. Friedrich Kiel: Die Werft, die ohne Bombentreffer blieb

Kiel

Jürgen Rohweder hat den Kieler Schiffbau fast 40 Jahre lang begleitet. Die meiste Zeit davon die Großwerft HDW. Er kennt fast alle Höhen und Tiefen des Schiffbaus. In einem Projekt hat er sich zwei Jahre lang wissenschaftlich mit einer der kleinen Werften Kiels beschäftigt.

Zum 100-jährigen Bestehen der Werft Gebrüder Friedrich hat er über zwei Jahre zusammen mit dem langjährigen Werftchef Klaus Birr die Geschichte des Unternehmens aufgearbeitet. Das Ergebnis ist in dem Buch „Eine Brücke in die Zukunft“ erschienen.

Werft für die Wartung der zwölf „Seehunde“ zuständig

Für den Historiker war der Auftrag der „Recherche für diese Werft ein Schlaraffenland“, so Rohweder. Während 1945 die großen Werften auf dem Ostufer sämtlich in Schutt und Asche lagen, war die kleine Werft am Prieser Strand bei Kriegsende unversehrt.

Nicht einen Bombentreffer hatte das kleine Familienunternehmen abbekommen. Ergebnis: Fast alle Bücher und Dokumente sind bis heute erhalten. Lohnlisten, Materialkäufe und Werftpläne warteten auf die Auswertung.

Für die persönlichen Erinnerungen stand mit Klaus Birr der langjährige Gesellschafter und Geschäftsführer bereit. Seit mehr als 60 Jahren ist der 82-Jährige auf der Werft. Unter ihm wurde die Marine als Kunde geholt.

Gebr. Friedrich Kiel am 5. Juli 1921 gegründet

Heute ist Gebrüder Friedrich die Werft für die Wartung und Reparatur der zwölf „Seehunde“, wie die Minenräumdrohnen der Marine heißen. Regelmäßig liegt ein Seehund an der Pier. 180 Mitarbeiter hat das mittelständische Unternehmen inzwischen.

Als am 5. Juli 1921 der Schlossermeister Wilhelm Friedrich und sein Bruder Johann Friedrich, ein Maschinenbaumeister, an den Start gingen, war an der Stelle nur ein Uferstreifen.

Die aus Bayern stammenden Brüder starteten mit drei Mitarbeitern einen Reparaturbetrieb für Fischerboote, Maschinenreparaturen und Schmiedearbeiten.

„Das waren ganz tüchtige Unternehmer“, so Rohweder. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam mit Wilhelms Tochter Charlotte und ihrem Mann Willy Herm die zweite Generation. „Sie baute die Werft weiter aus“, so Klaus Birr.

Zur Galerie Zum 100. Jahrestag der Gründung präsentiert sich die Werft mit voller Auslastung.

Der 82-jährige Seniorchef selbst stieg in den 1960er-Jahren ein und heiratete die Tochter Irmgard Herm. Seitdem ist der Kaufmann Klaus Birr der Mann der Kalkulationen und Rechnungen.

Seit 25 Jahren ist seine Tochter Katrin Birr (52) mit ihrem Mann Christian auf der Brücke der Werft. „Sie haben das Unternehmen in die Zukunft geführt“, so Klaus Birr. Katrin Birr hat schon früh die Chancen neuer Technologien entdeckt. Ersatzteile aus dem 3-D-Druck, neue Treibstoffe für Schiffe und eine neue Pieranlage für fast zehn Millionen Euro wurden realisiert.

Dass Corona ausgerechnet zum großen Firmenjubiläum die Lage bestimmt, wurmt sie gewaltig. „Ich hätte so gern ein richtiges Fest gefeiert – mit allen Mitarbeitern und Partnern“, sagt sie. Die Hoffnungen auf den Spätsommer stehen aber noch.

Zum Jubiläumstag am Montag sind dennoch alle Liegeplätze belegt. Auf dem Lift liegen ein Segler und ein Seehund der Marine. An der neuen Pier liegen ein Erprobungsboot und ein Patrouillenboot der Marine. In der Halle ein Lotsenboot.

„Wir haben gut zu tun“, sagt Katrin Birr. Der Name der Werft hängt inzwischen nicht nur am Prieser Strand. Eine Niederlassung für den Stahlbau auf dem ehemaligen Rheinmetall-Gelände in Friedrichsort und eine Elektrotechnik-Firma in Wellsee gehören zur Gebr. Friedrich Werft Kiel.

Neu ist auch eine kleine Niederlassung mit vier Mitarbeitern in Rostock, wo die Gebr. Friedrich Werft Kiel mit der Rostocker Tamsen Werft kooperiert.

Gebr. Friedrich Kiel: „Wir wollen uns weiterentwickeln“

Bei den Zukunftsprojekten stehen besonders die neuen Antriebstechnologien im Fokus. Mit der Wasserschutzpolizei und den Seenotrettern sollen Perspektiven für den schadstoffarmen Treibstoff GTL entwickelt werden.

„Wir wollen uns weiterentwickeln. Hin zu einem Systemlieferanten für komplexe Lösungen“, so Katrin Birr. An Ideen mangelt es ihr und ihrem Mann nicht. Mit dem 22-jährigen Sohn Felix wird die fünfte Generation an den Betrieb herangeführt.